Преподавателю СПбГУ, расчленившему студентку, пытаются уменьшить срок

Защита пытается уменьшить срок доценту СПбГУ Олегу Соколову и переквалифицировать статью на "Убийство в состоянии аффекта", сообщает "Лента".

Если дело будет переквалифицировано, то Соколову назначат наказание до трех лет лишения свободы. При этом защита старается сохранить профессиональную репутацию преподавателя и его заслуги.

Невменяемости и принудительного лечения доцента добиваться не будут – это навредит его ученой квалификации и поставит под вопрос качество образования студентов.

Защита изучает образ жизни 24-летней убитой студентки, чтобы представить ее "в выгодном для подозреваемого свете". По версии доцента, девушка изводила его ревностью.

Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить мешок с отрезанными руками жертвы. Он рассказал, что убил девушку после ссоры на почве ревности и расчленил труп.