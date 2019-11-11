Преподавателю СПбГУ, расчленившему студентку, пытаются уменьшить срок

Защита пытается уменьшить срок доценту СПбГУ Олегу Соколову и переквалифицировать статью на "Убийство в состоянии аффекта", сообщает "Лента".
Если дело будет переквалифицировано, то Соколову назначат наказание до трех лет лишения свободы. При этом защита старается сохранить профессиональную репутацию преподавателя и его заслуги.
Невменяемости и принудительного лечения доцента добиваться не будут – это навредит его ученой квалификации и поставит под вопрос качество образования студентов.
Защита изучает образ жизни 24-летней убитой студентки, чтобы представить ее "в выгодном для подозреваемого свете". По версии доцента, девушка изводила его ревностью.
Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить мешок с отрезанными руками жертвы. Он рассказал, что убил девушку после ссоры на почве ревности и расчленил труп.
Комментарии
У доцента пропитая морда лица...
То пьяные дети бросающиеся под колеса, то студентки с образом жизни...
Не удивлюсь если признают, что девушка сама себя убила и расчленила...
Какой аффект? Хладнокровно расчленил труп и по частям выносил неделю, чтобы скрыть. Совсем охренели уже.
Вы будто-бы Наполеон или персидский шах. Нет!!!(смешок) ТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Потому, что Я - НАПОЛЕО-О-ОН..." ---Дальше rock`n`roll.
На Янооша Кооша похож...
Другим лемитчицам урок
Вот такое вот Хенки-Пенки на старости лет ...
Нехороший человек этот Олег
25 лет как минимум доценту-старому необходимо дать, делал все осознанно.
ревностью его изводила...... к кому? к таблеткам?
к кому?
была версия что к собственным дочерям. он видать и дочек своих сильно любил
до трех лет лишения свободы
Охренеть, да за такой срок можно членить и членить
???навредит его ученой квалификации и поставит под вопрос качество образования студентов. ???-
Судя по ударным темпам расследования и сделанным выводам - через две недели Олег будет ни в чём не виновен. Иначе пострадают ещё студенты. Или студентки.
Ему лет 60 по моему писали, ей было 24. Да еще Наполеоном себя представлял. Тут такой букет. Сплошные отклонения.
Короч, неадекват чел.
Социально опасный типец.
И "до трех лет"...
При этом защита старается сохранить профессиональную репутацию преподавателя и его заслуги.
Невменяемости и принудительного лечения доцента добиваться не будут – это навредит его ученой квалификации и поставит под вопрос качество образования студентов.
Адвокаты дьявола как они есть. Убил, спрятал гостей принимал. Потом пилить начал. Там что-то человеческое есть что можно защищать. Какого образования? Которое он дал? Там "адвокатам" экспертизу на вменяемость провести не надо? три года за убийство с расчленением. Может грамоту почетную?
да что творится то в этой стране. что же за сроки за такие преступления. если бы такое произошло в Америке, да этого старикашку на электрический стул бы отправили не задумываясь, а здесь всего лишь три года и маньяк-наполеон выйдет на свободу за новыми жертвами. казнить этого упыря.
Расчленять можно, но в состоянии афекта,тогда и виноватым не будешь.
Вот это правосудие. ..
Адвокаты дьявола как они есть.
адвокат дьявола - прокурор
дедушка на митинги не ходил, джона сноу не постил. Нормальный срок. Через год выйдет по удо, дальше преподавать будет
дедушка на митинги не ходил, джона сноу не постил. Нормальный срок. Через год выйдет по удо, дальше преподавать будет
ну и съест кого-нибудь, по совместительству
Разница в возрасте между подозреваемым и жертвой 39 лет! о_О
Доцент реконструировал-реконструировал, да не выреконструировал...
А как он явку с повинной оформил, если его задержали при попытке скрыть следы преступления?
11.11.2019 11:11
- гость -
Другим лемитчицам урок
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Вам бы тоже уроки не помешали. "Лимит" пишется через "и".
Какая ревность может быть у молодой девушке к старому пню? Он же старый, с дряхлой кожей, с мешками под глазами.
Если бы он был не однократно судимый
гоблин, конечно, резво самоубивается, в последнее время. хоть бы ролики соколова убрал.
Девочку можно поздравить - нашла себе папика, ну и рассчиталась заодно за тупость. Мамашки же так воспитывают сейчас своих дочек - найди богатого папика, он будет тебя содержать, на курорты возить. А т.ахаться ты будешь на стороне, с кем захочешь, помоложе. Так что урок таким искательницам, а их сейчас очень много. Папику это все может и надоесть в конце-концов и закончится все может также.
У гоблина наоборот возросли просмотры,даже здесь представили его ролик.ты не в ладу с реальностью.