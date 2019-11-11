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Новости

Преподавателю СПбГУ, расчленившему студентку, пытаются уменьшить срок

, ИА "Амител"
Для этого хотят представить погибшую "в выгодном для подозреваемого свете"
Олег Соколов / Фото: reenactor.ru

Олег Соколов / Фото: reenactor.ru

Защита пытается уменьшить срок доценту СПбГУ Олегу Соколову и переквалифицировать статью на "Убийство в состоянии аффекта", сообщает "Лента".

Если дело будет переквалифицировано, то Соколову назначат наказание до трех лет лишения свободы. При этом защита старается сохранить профессиональную репутацию преподавателя и его заслуги. 

Невменяемости и принудительного лечения доцента добиваться не будут – это навредит его ученой квалификации и поставит под вопрос качество образования студентов. 

Защита изучает образ жизни 24-летней убитой студентки, чтобы представить ее "в выгодном для подозреваемого свете". По версии доцента, девушка изводила его ревностью. 

Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить мешок с отрезанными руками жертвы. Он рассказал, что убил девушку после ссоры на почве ревности и расчленил труп. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.11.2019 10:43
Гость

У доцента пропитая морда лица...

11.11.2019 10:52
- гость -

То пьяные дети бросающиеся под колеса, то студентки с образом жизни...
Не удивлюсь если признают, что девушка сама себя убила и расчленила...

11.11.2019 11:05
- гость -

Какой аффект? Хладнокровно расчленил труп и по частям выносил неделю, чтобы скрыть. Совсем охренели уже.

11.11.2019 11:06
Из музыкальной шкатулки

Вы будто-бы Наполеон или персидский шах. Нет!!!(смешок) ТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Потому, что Я - НАПОЛЕО-О-ОН..." ---Дальше rock`n`roll.

11.11.2019 11:09
- гость -

На Янооша Кооша похож...

11.11.2019 11:11
- гость -

Другим лемитчицам урок

11.11.2019 11:12
- гость -

Вот такое вот Хенки-Пенки на старости лет ...

11.11.2019 11:19
- гость -

Нехороший человек этот Олег

11.11.2019 11:19
- гость -

25 лет как минимум доценту-старому необходимо дать, делал все осознанно.

11.11.2019 11:24
гость

ревностью его изводила...... к кому? к таблеткам?

11.11.2019 11:37
- гость -

к кому?

была версия что к собственным дочерям. он видать и дочек своих сильно любил

11.11.2019 12:17
гость

до трех лет лишения свободы

Охренеть, да за такой срок можно членить и членить

11.11.2019 12:40
&

???навредит его ученой квалификации и поставит под вопрос качество образования студентов. ???-
Судя по ударным темпам расследования и сделанным выводам - через две недели Олег будет ни в чём не виновен. Иначе пострадают ещё студенты. Или студентки.

11.11.2019 12:45
- гость -

Ему лет 60 по моему писали, ей было 24. Да еще Наполеоном себя представлял. Тут такой букет. Сплошные отклонения.
Короч, неадекват чел.
Социально опасный типец.
И "до трех лет"...

11.11.2019 12:50
- гость -

При этом защита старается сохранить профессиональную репутацию преподавателя и его заслуги.

Невменяемости и принудительного лечения доцента добиваться не будут – это навредит его ученой квалификации и поставит под вопрос качество образования студентов.



Адвокаты дьявола как они есть. Убил, спрятал гостей принимал. Потом пилить начал. Там что-то человеческое есть что можно защищать. Какого образования? Которое он дал? Там "адвокатам" экспертизу на вменяемость провести не надо? три года за убийство с расчленением. Может грамоту почетную?

11.11.2019 13:05
гость

да что творится то в этой стране. что же за сроки за такие преступления. если бы такое произошло в Америке, да этого старикашку на электрический стул бы отправили не задумываясь, а здесь всего лишь три года и маньяк-наполеон выйдет на свободу за новыми жертвами. казнить этого упыря.

11.11.2019 13:12
- гость -

Расчленять можно, но в состоянии афекта,тогда и виноватым не будешь.
Вот это правосудие. ..

11.11.2019 13:17
- гость -

Адвокаты дьявола как они есть.

адвокат дьявола - прокурор

11.11.2019 13:25
- гость -

дедушка на митинги не ходил, джона сноу не постил. Нормальный срок. Через год выйдет по удо, дальше преподавать будет

11.11.2019 13:28
- гость -

дедушка на митинги не ходил, джона сноу не постил. Нормальный срок. Через год выйдет по удо, дальше преподавать будет


ну и съест кого-нибудь, по совместительству

11.11.2019 13:34
- гость -

Разница в возрасте между подозреваемым и жертвой 39 лет! о_О

11.11.2019 13:49
Павсекакий

Доцент реконструировал-реконструировал, да не выреконструировал...

11.11.2019 13:55
Павсекакий

А как он явку с повинной оформил, если его задержали при попытке скрыть следы преступления?

11.11.2019 14:21
- гость -

11.11.2019 11:11
- гость -
Другим лемитчицам урок
-------
Вам бы тоже уроки не помешали. "Лимит" пишется через "и".

11.11.2019 14:26
- гость -

Какая ревность может быть у молодой девушке к старому пню? Он же старый, с дряхлой кожей, с мешками под глазами.

11.11.2019 14:38
- гость -

Если бы он был не однократно судимый

11.11.2019 14:51
- гость -

гоблин, конечно, резво самоубивается, в последнее время. хоть бы ролики соколова убрал.

11.11.2019 15:13
- гость -

Девочку можно поздравить - нашла себе папика, ну и рассчиталась заодно за тупость. Мамашки же так воспитывают сейчас своих дочек - найди богатого папика, он будет тебя содержать, на курорты возить. А т.ахаться ты будешь на стороне, с кем захочешь, помоложе. Так что урок таким искательницам, а их сейчас очень много. Папику это все может и надоесть в конце-концов и закончится все может также.

11.11.2019 15:26
- гость -

У гоблина наоборот возросли просмотры,даже здесь представили его ролик.ты не в ладу с реальностью.

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