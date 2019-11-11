В Роспотребнадзоре создали новый метод полного излечения от гепатита B

Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению хронического гепатита B на основе геномного редактирования. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека", – приводятся в сообщении слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она отметила, что генетические исследования позволили Роспотребнадзору разработать и внедрить в практику комплекс реагентов для определения предрасположенности к другим болезням: сердечно-сосудистым, тромбофилии, наследственного гемохроматоза, наследственных онкологических синдромов, аутоиммунных заболеваний.

В сообщении также говорится, что одно из ведущих научных направлений института Роспотребнадзора – создание и внедрение новых систем, которые позволяют эффективно выявлять и лечить инфекционные и неинфекционные заболевания. На данный момент специалисты ведомства внедрили в практику здравоохранения и санэпидемнадзора России 190 наборов реагентов. При этом отмечается, что на территории Евросоюза зарегистрировано более 260 таких наборов.

По данным ВОЗ, каждый год от хронического гепатита B в мире умирает более миллиона человек.