Барнаулец, чей автобус столкнулся с грузовиком на Алтае, рассказал подробности ДТП

Автобус отлетел в скалу после ДТП / Фото: vk.com/barneos22

Барнаулец Сергей Соловенюк рассказал в интернет-сообществе "Барнаул 22" подробности ДТП с его пассажирским автобусом, а также отметил, что после происшествия машина восстановлению не подлежит.

"Капец автобусу, но главное – все живы и нет серьезно пострадавших. А я пока без работы остался, это мой рабочий автобус. Я на выходной ушел, а должен был я ехать. У напарника второй день рождения. Грузовик вышел на встречную полосу, его вынесло на повороте. А автобус от удара скинуло в кювет на скалы", – рассказал Сергей.

По его словам, в воскресенье днем после ДТП, 10 ноября, он поехал на место происшествия "пожитки собирать из автобуса".

"Машина под списание, уже не восстановить. Будем думать, каким макаром его оттуда убрать", – добавил владелец пассажирского транспорта.

Напомним, серьезная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Шебалинском районе Республики Алтай (маршрут Барнаул – Мульта). Лобового столкновения удалось избежать. При этом грузовик врезался в ограждение и чуть не улетел вниз с трассы в глубокий кювет, а автобус отлетел в скалу.

Напомним, 10 и 11 ноября в Алтайском крае, по данным синоптиков, на дорогах сильная гололедица.