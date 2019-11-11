Залитые стены, каркас автомобиля и целые ботинки: фото сгоревшего в Барнауле дома

В момент инцидента дома никого не было / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
В ночь на понедельник, 11 ноября, в Барнауле на улице Чкалова сгорел частный дом. Кроме того, огнем повреждены два автомобиля: Mitsubishi и "Ока".
Взрыв газа, о котором сообщали очевидцы, произошел уже во время пожара, то есть не он стал его причиной. Пожарные успели вынести из здания еще два газовых баллона. Предположительная версия возгорания – замыкание электропроводки.
К моменту приезда спасателей крыша дома и постройки горели открытым огнем. Существовал риск того, что пламя перекинется на соседние дома, но пожарные не дали огню распространиться.
По словам местных жителей, в момент инцидента дома никого не было. Само жилье на два хозяина.
Комментарии
На фоне новостроек версия замыкания - сомнительна))
Уже три темы об одном и том же. Писать конечно больше не о чем.
я так понимаю, газовая труба не пострадала, пронесло....
дайте новости про Бутину
11.11.2019 12:04
- гость -
Уже три темы об одном и том же. Писать конечно больше не о чем.
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В назидание собственникам, не желающим расставаться со своими участками и домами в пользу застройщиков.
Ещё и фото сожженной машины разместили. Типа "так будет с каждым".
Хорошо, что все живы. Таким образом, в этом же районе в январе 2012 года сгорел дом. Моя подруга потеряла маму и одиннадцатилетнюю дочку. Девочка у любимой бабушки гостила на каникулах. Трагедия страшная.
Я не думаю, что здесь происки строителей. Хотя часто приходят такие мысли. Пожар на стадионе коммунальщик, модест в центре ...
11.11.2019 12:46
гость, какой Модест???? Лакт!!!
Жителям частных кварталов надо объединяться. Создавать ночные патрули с графиками дежурств. Устанавливать камеры с обзором улицы. Иначе пожгут, как Наполеон Москву.
Да ещё и самих же обвинят, за проводкой не следили. Штраф возьмут.
Планы застройки недавно были опубликованы. Потенциальные жертвы обведены цветными фломастерами. Все видели.
Да, больше всего пострадали гараж с машиной и ворота, ведущие улицу. Вернее, с улицы.
11.11.2019 12:43
гость
Хорошо, что все живы. Таким образом, в этом же районе в январе 2012 года сгорел дом. Моя подруга потеряла маму и одиннадцатилетнюю дочку. Девочка у любимой бабушки гостила на каникулах. Трагедия страшная.
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О, как идет обработка! Уже и жертвы обещают! В красках расписывают. Ты бы адрес написала своей «пострадавшей подруги» для достоверности, сказочница.
11.11.2019 13:57
- гость -
сказочник, который адрес следующим гореть будет?
Предположительная удобная владельцам строительных компаний версия поджога - замыкание электропроводки...
На соседней улице - Песчаной - в январе, во время школьных каникул, действительно погибли бабушка с внучкой. Немного знал эту хорошую женщину, земля ей пухом. Только вот беда, никакого пожара, сколь помню, там не было. Угорели они.
Сходили б, что ль на место и посмотрели всё собственными глазами, прежде чем сочинять страшилки.Там вокруг масса домов, а сгорел один гараж и зацепило ближнюю к нему половину дома. Подозреваю, что в гараже, как водится, стоял самопальный обогреватель, вот он и был причиной.