В Барнауле открыли бюст знаменитого алтайского гребца Константина Костенко

Право открыть бюст доверили брату спортсмена / Фото: Евгений Налимов/Алтайская правда

В воскресенье, 10 ноября, на территории спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ состоялось торжественное открытие бюста двукратного чемпиона мира по гребле Константина Костенко, сообщается на официальном сайте Барнаула.

В этот день спортсмену исполнилось бы 80 лет. Право открыть бюст доверили брату спортсмена – Александру Костенко, а также приглашенным гостям – олимпийскому чемпиону Максиму Опалеву, тренеру, советнику президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Василию Каверину, олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира Валерию Диденко.

Автор бюста – алтайский скульптор по металлу Эдуард Добровольский. Изготовлением мемориала занимались специалисты Колыванского камнерезного завода.

После торжественного открытия в кинотеатре "Мир" состоялся вечер памяти Константина Костенко. Ветераны и воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва по гребле посмотрели фильм, посвященный легенде алтайского спорта.

Ранее сообщалось, что на гребном канале в Барнауле завершили первый этап строительства обводного канала. В 2020 году планируют благоустроить. В мае 2021 года столица Алтайского края примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, уже начата подготовка. Также барнаульский гребной канал рассматривается как площадка для подготовки российской сборной к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

Костенко Константин Петрович родился 10 ноября 1939 года в Магадане. В 1965 году поступил в Волгоградский политехнический институт, в 1968 году перевелся в Алтайский политехнический институт и переехал на постоянное жительство в Барнаул. В греблю его привел случай. Он всерьез увлекся велосипедными гонками, но во время многодневки Днепропетровск – Симферополь сильно застудил ноги. С велосипедом пришлось расстаться. Врачи рекомендовали найти спорт, где больше всего работают руки. Дорогу в мировую греблю он начал пробивать на Алтае. Дважды выигрывал чемпионат мира (в 1970 и 1971 годах), пять раз становился чемпионом СССР. После окончания карьеры в 1980-х годах основал гребной канал в Барнауле. В 2008 году по его инициативе открыта краевая детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ. Сейчас там занимаются более 300 спортсменов.