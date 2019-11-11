Россия попала в список десяти "самых пьющих стран мира"

Россия расположилась на седьмом месте в списке десяти "самых пьющих стран". В среднем каждый россиянин выпивает 11,1 литра алкоголя в год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на OECD iLibrary.

Впрочем, как отмечается, потребление алкоголя в России значительно сократилось с 2007 года, когда страна опережала другие государства по этому параметру.

Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, там люди в среднем пьют 12,3 литра алкоголя. Следом расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку замыкают Чехия (11,6) и Люксембург (11,3).

Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя. Венгрия вместе с Россией оказалась на седьмом месте (11,1). Восьмое место закрепила за собой Германия (10,8), девятое – Португалия (10,7) и десятое – Польша (10,6).

Самыми "непьющими" признали Индонезию (0,3 литра), Турцию (1,4), Израиль (2,6), Индию (3,0) и Коста-Рику (3,8).

Аналитики выяснили, что почти во всех рассмотренных государствах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что треть российских мужчин до 60 лет погибают из-за алкоголя. При этом внезапные смерти молодых людей тоже могут быть связаны со спиртным, когда происходит остановка сердца.

По данным Росстата, которые были опубликованы в начале ноября 2019 года, в России каждый восьмой житель придерживается здорового образа жизни. Согласно методике расчета, таковым считается некурящий человек, потребляющий ежедневно не менее 400 граммов фруктов и овощей и не более пяти граммов соли, а также занимающийся адекватной физической активностью. При этом употребление алкоголя допускается в пределах 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.