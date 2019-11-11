Владельцы Toyota RAV4 в Барнауле получат подарки

16 ноября 2019 года в Барнауле состоится самая ожидаемая премьера года – презентация абсолютно нового Toyota RAV4.
Мероприятие пройдет в "Тойота Центре АЕМ" по адресу: ул. Попова 165. Начало программы в 12:00.
Вас ждут:
- презентация и тест-драйв запредельного RAV4;
- интерактивные площадки;
- гастрономическое шоу;
- фотозона и селфи-зеркало;
- детская зона с аквагримом и мастер-классом;
- специальные подарки для владельцев Toyota RAV4*.
Партнеры: торговая сеть "Подкова", компания Starline, туристическая компания "Авиафлот", энергетический напиток BUZZ, стрелковый клуб "Трофей".
Регистрация на мероприятие по телефону +7 (3852) 23-23-23.
Вход свободный.
* При предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Внимание: количество подарков ограничено и будет предоставлено первым пришедшим и предъявившим документ на ресепшен.
"Тойота Центр АЕМ" – официальный дилер Toyota в Алтайском крае
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Тел.: +7 3852 23 23 23
Сайт www.toyota-aem.ru
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