Владельцы Toyota RAV4 в Барнауле получат подарки

16 ноября 2019 года в Барнауле состоится самая ожидаемая премьера года – презентация абсолютно нового Toyota RAV4.

Мероприятие пройдет в "Тойота Центре АЕМ" по адресу: ул. Попова 165. Начало программы в 12:00.

Вас ждут:

презентация и тест-драйв запредельного RAV4;

интерактивные площадки;

гастрономическое шоу;

фотозона и селфи-зеркало;

детская зона с аквагримом и мастер-классом;

специальные подарки для владельцев Toyota RAV4*.

Партнеры: торговая сеть "Подкова", компания Starline, туристическая компания "Авиафлот", энергетический напиток BUZZ, стрелковый клуб "Трофей".

Регистрация на мероприятие по телефону +7 (3852) 23-23-23.

Вход свободный.

* При предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Внимание: количество подарков ограничено и будет предоставлено первым пришедшим и предъявившим документ на ресепшен.

"Тойота Центр АЕМ" – официальный дилер Toyota в Алтайском крае

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Тел.: +7 3852 23 23 23

Сайт www.toyota-aem.ru

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