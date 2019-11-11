Алтайский край получит 37 млн рублей на проведение переписи населения в 2020 году

37 млн рублей получит Алтайский край из федерального бюджета на проведение переписи населения в 2020 году. Это еще не вся сумма: деньги на оплату труда переписчиков, а их будет более четырех тысяч человек, регион получит позже, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайкрайстата.

Из этой суммы 24,6 млн рублей потратят на аренду охраняемых помещений со связью и мебелью для переписного состава. Остальные 12,4 млн рублей – на оплату транспорта и связи для переписных работников, сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.

В проведении переписи примут участие около шести тысяч человек, четыре тысячи из них – непосредственно переписчики. Они будут получать плату за свою работу: 14 тысяч рублей за сбор около 440 переписных листов. На это средства региону еще не выделили.

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Алтай уже начал подготовку к переписи: почти завершена актуализация списков адресов домов, уточнение перечней и границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований.