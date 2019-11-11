Серьезное ДТП произошло на территории барнаульской больницы

Утром 11 ноября на территории городской больницы № 5 водитель иномарки спровоцировал серьезное ДТП, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Водитель Infiniti ударил припаркованный Mitsubishi Lancer, который, в свою очередь, врезался еще в один автомобиль.
Infiniti после удара выехал на обочину. Отмечается, что в припаркованных машинах не было людей. В результате инцидента никто не пострадал.
Очевидцы предполагают, что неопытный водитель мог перепутать педали газа и тормоза, что и стало причиной ДТП.
Комментарии
Машину - купил, права - купил, вот не задача - ездить не купил.
почему "серьёзное" ДТП? ни кто ведь не пострадал?..
перепутал педали - водительница? да?
водительница? да? злорадствуете, да?
водительница? да?
Здесь принято говорить Автоледи
Очевидцы предполагают, что неопытный водитель мог перепутать педали газа и тормоза, что и стало причиной ДТП.
Неопытный водитель на инфинити )))))))))))))
Как же все сейчас и просто у водителей - педали перепутала, другой машину не разогрел стекла запотели но он все равно едет, (женщину насмерть сбил который недавно), ответственности то вообще нет когда за руль садитесь что-ли
И не надо этих разграничений мужчина или женщина авто леди была за рулём, за рулём прежде всего человек который управляет источником повышенной опасности и ответственность несёт не в зависимости леди ты или не леди, у леди какие то особые права появились
Да тут кругом и без машинные без всякой ответственности.
Бедные врачи!
" неопытный водитель мог перепутать педали газа и тормоза, "
в двух педалях путаются,это какой же вакуум в голове?
На фото одни МУЖИКИ
Безмашинные то чем провинились? Что вам дорогу не уступают? Или пешеходы давят людей собой? Сели за руль вы, а виноваты все вокруг
"Неопытный водитель на инфинити )))))))))))))"
И что Вас так рассмешило?
У меня дядька права получил в 47 лет и сразу начал ездить на Прадике
Почему не написали про выставку трамваев вчера на пл.Свободы?
Сел за руль буть на чеку. Не вините дороги ГАИ пешеходов авто это оружие.
А неопытные что ли должны на рухляди ездить начинать? А понты? Масса знакомых сразу садятся на новые авто, он зачем права то получал, надо сразу в дамки
Оправдания, как в детском саду... Послушаешь, то тормоза отказали, то педали перепутал, то уличные фонари не светят, то еще что-нибудь...!
Я 10 лет за рулем и за это время ни разу не перепутала педали или "лево-право" .