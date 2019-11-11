Серьезное ДТП произошло на территории барнаульской больницы

Утром 11 ноября на территории городской больницы № 5 водитель иномарки спровоцировал серьезное ДТП, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Водитель Infiniti ударил припаркованный Mitsubishi Lancer, который, в свою очередь, врезался еще в один автомобиль.

Infiniti после удара выехал на обочину. Отмечается, что в припаркованных машинах не было людей. В результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы предполагают, что неопытный водитель мог перепутать педали газа и тормоза, что и стало причиной ДТП.