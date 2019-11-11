Серьезное ДТП произошло на территории барнаульской больницы

Утром 11 ноября на территории городской больницы № 5 водитель иномарки спровоцировал серьезное ДТП, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Водитель Infiniti ударил припаркованный Mitsubishi Lancer, который, в свою очередь, врезался еще в один автомобиль.
Infiniti после удара выехал на обочину. Отмечается, что в припаркованных машинах не было людей. В результате инцидента никто не пострадал.
Очевидцы предполагают, что неопытный водитель мог перепутать педали газа и тормоза, что и стало причиной ДТП.
Комментарии
Машину - купил, права - купил, вот не задача - ездить не купил.
почему "серьёзное" ДТП? ни кто ведь не пострадал?..
перепутал педали - водительница? да?
водительница? да? злорадствуете, да?
водительница? да?
Здесь принято говорить Автоледи
Очевидцы предполагают, что неопытный водитель мог перепутать педали газа и тормоза, что и стало причиной ДТП.
Неопытный водитель на инфинити )))))))))))))
Как же все сейчас и просто у водителей - педали перепутала, другой машину не разогрел стекла запотели но он все равно едет, (женщину насмерть сбил который недавно), ответственности то вообще нет когда за руль садитесь что-ли
И не надо этих разграничений мужчина или женщина авто леди была за рулём, за рулём прежде всего человек который управляет источником повышенной опасности и ответственность несёт не в зависимости леди ты или не леди, у леди какие то особые права появились
Да тут кругом и без машинные без всякой ответственности.
Бедные врачи!
" неопытный водитель мог перепутать педали газа и тормоза, "
в двух педалях путаются,это какой же вакуум в голове?
На фото одни МУЖИКИ
Безмашинные то чем провинились? Что вам дорогу не уступают? Или пешеходы давят людей собой? Сели за руль вы, а виноваты все вокруг
"Неопытный водитель на инфинити )))))))))))))"
И что Вас так рассмешило?
У меня дядька права получил в 47 лет и сразу начал ездить на Прадике
Почему не написали про выставку трамваев вчера на пл.Свободы?
Сел за руль буть на чеку. Не вините дороги ГАИ пешеходов авто это оружие.
А неопытные что ли должны на рухляди ездить начинать? А понты? Масса знакомых сразу садятся на новые авто, он зачем права то получал, надо сразу в дамки
Оправдания, как в детском саду... Послушаешь, то тормоза отказали, то педали перепутал, то уличные фонари не светят, то еще что-нибудь...!
Я 10 лет за рулем и за это время ни разу не перепутала педали или "лево-право" .
11.11.2019 13:29
Гость
И не надо этих разграничений мужчина или женщина...
Согласен, баба тоже человек
Плачет девочка на стоянке
Сидя в новеньком BMW
Вся в слезах и губной помадке
Три педальки , а ножки две
Там давно пора делать нормальную парковку вместо убитых "газонов", которые никому не нужны. Машины ставить абсолютно некуда
Дзизлайк за тему несоответствующую новости.
Причем утт СЕРЬЕЗНОЕ ДТП? Капец просто редакторы. Тьфу.
11.11.2019 14:37
- гость -
Да не может быть !
Кто ж тебе поверит-то ? Женщина и не перепутать не может в принципе.
11.11.2019 16:46
- гость -
11.11.2019 14:37
- гость -
Да не может быть !
Кто ж тебе поверит-то ? Женщина и не перепутать не может в принципе.
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Цыц, мелочь пузатая!
Гулял давеча по территории одной иностранной городской больницы в красивом городе. И больница эта сама по себе прекрасна. Но авто там ездят исключительно с красным крестом. Наверное,это правильно.
Примерно 3 из 4-х водителей на авто с автоматом едут с телефоном у уха. Причем чем дороже машина, тем процент выше, чтобы все видели новейшую модель их айфончика. Дпс-никам пофиг. Зачем законы, если они не соблюдаются?