Пропавших охотников в Новосибирской области нашли мертвыми

Тела двоих охотников, которые пропали на озере Убинском в Новосибирской области, нашли и передали полиции, сообщают "Известия".

1 ноября мужчины вышли на лодке с подвесным мотором на озеро и пропали. Поиски охотников начались 3 ноября. В них приняли участие около 30 человек, среди которых сотрудники полиции, местные жители, сотрудники областной аварийно-спасательной службы и МЧС.

Обнаружить тела мужчин удалось с помощью летательного аппарата. Погибших доставили на берег силами Куйбышевского и Карасукского отрядов спасательной службы.

Обстоятельства гибели охотников на данный момент остаются неизвестными.