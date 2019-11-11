Рецидивиста в Барнауле задержали по подозрению в двойном убийстве

49-летнего неоднократно судимого рецидивиста задержали в Барнауле по подозрению в убийстве 62-летнего мужчины и его 37-летней дочери, сообщает СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в период с 7 на 8 ноября в одной из барнаульских квартир из-за ссоры подозреваемый нанес не менее двух ударов ножом в область шеи своей сожительнице и четыре удара в шею ее отцу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.