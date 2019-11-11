"Почта России" сократит срок доставки посылок для большинства россиян

"Почта России" сократит нормативные сроки доставки посылок по 7800 направлениям, сообщают "Ведомости".
Новые нормативы начнут действовать с 15 ноября и станут первым массовым сокращением контрольных сроков с 2016 года.
В зависимости от направления сроки составят от двух до восьми суток. Большинству россиян посылки будут приходить максимум через два дня после отправления, а срок доставки из городов-миллионников в города с населением более 100 тысяч человек и обратно уменьшится до двух-трех дней.
В некоторых городах, население которых превышает 500 тысяч человек, посылки будут приходить через день после отправления. В такой же срок получать отправления будут жители некоторых городов Московской области.
Комментарии
Да ну нафиг, это фантастика !!
Сократит это как? В ближайшем лесу выкинет?
Пока зарплата почтальона не будет мало-мальски достойной ответственного работника (хотя б примерно 20тыр), таковых там не будет. Соответственно, об улучшении качества труда говорить не приходится. Вонючее государство, обкрадывающее своих граждан! Хочу, как в Боливии.
По треку посылка импортнулась в Рашу в сентябре 2019.
С тех пор никаких новостей.
Что хочет убыстрить Почта России? Срок теряния?
По России не так плохо ходит, вот на ввозе сильно тормозит
Почтальоны то не везде есть. Индустриальный район г.Банаула, п.Лесной - нет почтальонов. поселок уже разросся, внушительных размеров. Ни почты ни почтальонов - вся нагрузка на почту Власихи, которяая находится в деревянной 1этажной избушке
11.11.2019 14:50
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Почта доставляет быстро, а вот таможня затягивает на месяц, а то и на два. Ссылаются на большую загруженность...
По России не так плохо ходит
Да-да, мне из Челябинска 3 месяца шла, звонила и на почту. Потом оказалось, что всё это время на сортировке пролежала. Больше их "услугами" не пользуюсь.
А почему обычными заказные письма Почта России для отказывается принимать, они не хотят рассказать? И про то, насколько тарифы выросли?
Видать всем Печкиным России велосипеды купят. Теперь и быстро будет, и почталъёны добрые.
Вы о чем???Заказали доставку через Почту России,обещали в течении 9-14 дней доставить.Деловые линии доставляют 5-7 дней.В итоге товар пришел через 32 дня.И то,после кучи официальных претензий,кучи звонков почте и т.п.Думаете кто-то принес извинения??Забудьте про это.