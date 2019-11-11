"Почта России" сократит срок доставки посылок для большинства россиян

"Почта России" сократит нормативные сроки доставки посылок по 7800 направлениям, сообщают "Ведомости".

Новые нормативы начнут действовать с 15 ноября и станут первым массовым сокращением контрольных сроков с 2016 года.

В зависимости от направления сроки составят от двух до восьми суток. Большинству россиян посылки будут приходить максимум через два дня после отправления, а срок доставки из городов-миллионников в города с населением более 100 тысяч человек и обратно уменьшится до двух-трех дней.

В некоторых городах, население которых превышает 500 тысяч человек, посылки будут приходить через день после отправления. В такой же срок получать отправления будут жители некоторых городов Московской области.