Морозы до -27 градусов. Какая погода будет на Алтае на этой неделе и когда выпадет снег

В Алтайский край идут настоящие зимние морозы. Уже к концу этой рабочей недели, в пятницу, 15 ноября, и в субботу, 16 ноября, столбики термометров ночью опустятся ниже 20 градусов. Однако аграриям и садоводам переживать не стоит: до этого момента Алтайский край укроет снегом, сообщили amic.ru в региональном ЦГМС.

Когда выпадет снег

Осадки вместе с небольшим потеплением придут в регион уже во вторник, 12 ноября. Снег будет идти и в ночь на среду, 13 ноября. Также в эти дни ожидается сильный ветер. Днем 12 и 13 ноября порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Следовательно, на дорогах региона ожидаются метели и гололедица. Водителям стоит быть аккуратнее.

Столбики термометров покажут днем во вторник 0...-6 градусов.

Когда ударят морозы

Ближе к концу недели Алтайский край окажется во власти арктического антициклона, и регион накроют морозы. Ночные температуры воздуха 15 и 16 ноября опустятся до -22, а местами до -27 градусов.

Днем ожидается от 10°С до 16°С ниже нуля.

Также, по словам синоптиков, согласно прогнозу, плюсовых температур в Алтайском крае в ближайшее время больше не предвидится.

Земля же замерзнет. Что будет с посадками?

"К этому моменту на всей территории Алтайского края установится снежный покров. Так что переживать, что все посадки вымерзнут, не стоит – снег успеет все прикрыть. Сильного снегопада, правда, не будет, но выпавшего снега будет вполне достаточно", – пояснили в ЦГМС.

Добавим, в настоящее время на большей части территории Алтайского края снежный покров отсутствует. Но есть районы, где уже радуются первым сугробам. Например, в городе Змеиногорске утром 11 ноября высота снежного покрова составила 28 сантиметров.