Егор Крид записал видео для девочки, которую выгнали с чаепития в Новосибирске

Российский рэп-исполнитель Егор Крид записал видеообращение для восьмилетней девочки из Новосибирска.

Напомним, что конфликт произошел из-за того, что мама ребенка не стала сдавать деньги на проведение чаепития из-за отсутствия отчетности. После этого одна из организаторов мероприятия взяла девочку и вывела ее из-за стола. Классная руководительница, которая была не в курсе конфликта, вернула ребенка за стол, но обидчица вновь выпроводила беззащитную школьницу.

Неравнодушные горожане узнали, что девочке нравится творчество Егора Крида и смогли с ним связаться. Исполнитель записал подбадривающее видео и дал несколько советов по поводу случившейся с ней ситуации.