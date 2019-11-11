Егор Крид записал видео для девочки, которую выгнали с чаепития в Новосибирске

Российский рэп-исполнитель Егор Крид записал видеообращение для восьмилетней девочки из Новосибирска.
Напомним, что конфликт произошел из-за того, что мама ребенка не стала сдавать деньги на проведение чаепития из-за отсутствия отчетности. После этого одна из организаторов мероприятия взяла девочку и вывела ее из-за стола. Классная руководительница, которая была не в курсе конфликта, вернула ребенка за стол, но обидчица вновь выпроводила беззащитную школьницу.
Неравнодушные горожане узнали, что девочке нравится творчество Егора Крида и смогли с ним связаться. Исполнитель записал подбадривающее видео и дал несколько советов по поводу случившейся с ней ситуации.
Егор Крид записал видео для униженной школьницы из Новосибирска Для второклассницы, которую выгнали с чаепития, устроили праздник; обращение любимого певца стало для девочки сюрпризом. Ранее в СМИ сообщалось, как праздник в детской школе обернулся громким скандалом: второклассницу выгнали с чаепития, поскольку её родители не сдали деньги на сладости. После того как выяснилось, что школьница без ума от творчества Егора Крида, неравнодушные люди нашли способ связаться с певцом и рассказать ему о ситуации. Исполнитель хита "Сердцеедка" записал для второклассницы милое видео.
Комментарии
Молодец! Ребенку приятно !
Вот есть люди. А кто то может мстить через ребенка. Какие мы, блин, разные. Понятия не имею чего он там поет, но уже по одной этой записи кажется, что это нормальный человек
Учитывая, что конфликт затеяла ее мать, не вижу ничего хорошего в обращении.
Высосано из пальца
11.11.2019 16:29
- гость -
Ну тут как Вам сказать, с одной стороны - Вы правы, затеяла мама девочки конфликт, но с другой стороны - девочка может и не хотела конфликтов и ей очень хотелось побывать на чаепитии... Самое главное, ребенку было очень обидно когда ее выпроваживали из-за стола. Конфликт взрослых, а обида у ребенка... Думаю, можно было налить чаю девочки и дать пряничек...
11.11.2019 16:29
- гость -
Учитывая, что конфликт затеяла ее мать, не вижу ничего хорошего в обращении.
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Т.е., когда человек не хочет платить свои деньги, а вместо этого даёт с собой ребенку десерт - это по-вашему затевание конфликта?
... Думаю, можно было налить чаю девочки и дать пряничек...
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У нее были с собой кексы, но халда из РК не захотела, чтобы она ела СВОИ кексы за общим столом.
Из-за двух взрослых людей, виновным оказался ребенок!
это по-вашему затевание конфликта?
это еще хуже - глупость
Никто не обратил внимания, почему мама не захотела деньги сдавать? Потому что никто не отчитался куда делись предыдущие. И правильно сделала
11.11.2019 22:33
- гость -
Остальные дети, по-вашему, воздух ели? Или нужен чековый аппарат как в автобусе каждому учителю?