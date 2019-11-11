Женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна девятого этажа в Москве

Женщина и два ребенка, которым предположительно 3 года и 9 месяцев, выпали из окна московской многоэтажки, сообщает телеграм-канал Mash.

В результате инцидента 36-летняя женщина и ее девятимесячная дочь погибли, второго ребенка врачи пытаются спасти.

Известно, что незадолго до происшествия москвичка вызывала на дом скорую помощь для дочери. Она жаловалась на недомогание, плохой аппетит и общую вялость ребенка. Когда врачи приехали – дверь им никто не открыл.

Для выяснения обстоятельств происшествия сотрудники полиции разыскали мужа женщины. Его привезли на место трагедии, сейчас он находится в шоковом состоянии.