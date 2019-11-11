Омичи спасли вмерзшую в лед краснокнижную птицу и отправили ее в Барнаул

В социальных сетях опубликовали историю о спасении краснокнижной птицы на одном из озер в Омской области.
Мужчина отправился на рыбалку и заметил на поверхности озера вмерзшую в лед птицу. Вместе с другими рыбаками они решили спасти ее, пишет портал om1.ru.
"Вчера открывали сезон зимней рыбалки. Когда подъезжали к озеру, заметили на середине водоема птицу, которая вмерзла в лед. Провели спасательную операцию, свозили в ветклинику и сейчас с птицей все хорошо. Что больше всего поразило, так это то, что на льду было достаточно много людей. И что, никто ее не заметил?" – говорится в сообщении.
Оказалось, что птица это не простая. В лед вмерзла чомга, которая внесена в Красную книгу РФ.
Сейчас она находится в питомнике в Барнауле. Здесь есть незамерзающее озеро, где живут подобные пернатые.
Комментарии
А я то думал: почему не съели?
Википедия подсказала.
Больша́я пога́нка, или чо́мга[1] (лат. Podiceps cristatus) — вид водных птиц из семейства поганковых. Поганковые[1] (лат. Podicipedidae) — семейство водоплавающих птиц, единственное в отряде поганкообразных[1] (Podicipediformes). Включает 22 вида, из которых три вымерли. Русское название «поганка» происходит от отвратительного вкуса их мяса, которое имеет неприятный запах рыбы.
вы с чего взяли, что она краснокнижная?
Молодцы конечно! Но вот, что интересно - всех спасаемых, со всех близлежащих регионов везут в Барнаул?! Соседи вроде по экономике смотрятся лучше... Ничего, кроме бизнеса?!