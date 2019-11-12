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РПЦ предлагают выкупить магазин, чтобы построить спортзал в Барнауле

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Градостроительный совет хочет увидеть на углу Ядринцева и Партизанской мощный архитектурный акцент
Барнаульская духовная семинария / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Барнаульская духовная семинария / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

На территории Барнаульской духовной семинарии планируют построить спортивный зал для учащихся. На градсовете 7 ноября архитекторы продемонстрировали эскиз здания на углу ул. Партизанской и пер. Ядринцева. Однако эксперты сочли, что это неудачное место, и предложили переделать проект.

Что не так

Выбранный для строительства участок соседствует с газораспределительной станцией. Ее охранные зоны не дали "Алтайгражданпроекту" разработать симметричное здание. Фасад, смотрящий на улицы, пришлось сделать одноэтажным, а за ним пристроить двухэтажный объем спортзала. 

Член градостроительного совета Сергей Боженко отметил, что такое дробное решение фасадов неудачно: "Это очень важный ансамбль в структуре городской застройки, тем более на пересечении магистралей районного значения. В таком месте угол должен быть решен пластически и высотно. Но мы видим дробное, разноэтажное решение. Это портит впечатление от ансамбля".

Как быть

Развязать руки архитекторам могут служители церкви. Для этого им нужно либо перенести газораспределительный узел на новое место, либо выкупить соседнее с семинарией здание магазина "Фруктовый мир". Оба решения дороги, отметил представитель заказчика.

"Пока нам не удалось договориться по цене с владельцем магазина, – пояснил отец Иоанн. – Но настраиваем студентов на то, что в следующем году будем разбирать это здание". 

Проект спортзала для семинаристов отклонили. Разработчикам предложили поискать другие решения. "Тем более что эту часть города скоро застроят высотными жилыми домами. Работа идет со стороны "Сити-центра" и от ТРЦ Galaxy. Территория епархии станет архитектурным акцентом, поэтому к строительству новых зданий следует подходить ответственно", – отметил  депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

12.11.2019 09:02
- гость -

Ну надо же, в захолустном углу архитектурные решения нужны, а то, что Октябрьскую задавили, Советов, Сахарова и т.д. и т. п...никого не волновало и не волнует

12.11.2019 09:52
Eugene

"Это очень важный ансамбль в структуре городской застройки.................... Это портит впечатление от ансамбля".

Вот если бы он сказал о коробке у ЦУМа или пристройке на Молодежной-Ленина, тогда да., аргумент. А так это выглядит откровенным лицедейством. Шуты - коррупционеры.

12.11.2019 12:06
- гость -

12.11.2019 09:02
- гость -

Сеятеля на Октября просто нужно раскрасить. Красный кафтан, сапоги из бересты. Рыжие волосы, зеленые деревья и т. д.
И облака убрать, больше похожие то ли на уток, то ли на зайцев.

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