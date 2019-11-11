Только 2% россиян отказались от наличных денег

"Левада-центр" провел опрос и выяснил, что 2% россиян перешли полностью на безналичный расчет.
89% опрошенных регулярно расплачиваются наличными, а 98% сказали, что не готовы полностью перейти на безналичный способ оплаты. Отмечается, что предпочтения в способах оплаты напрямую зависят от возраста респондентов. Больше всего наличных (91%) используют люди в возрасте старше 55 лет. Среди молодежи от 18 до 24 лет регулярно расплачиваются ими 84%.
На втором месте по частоте использования находятся дебетовые карты. Их предпочитают 58% опрошенных. Кредитками и бонусными программами в заведениях расплачиваются 15% респондентов. Бесконтактные платежи и онлайн-переводы предпочитают 13% и 11% граждан соответственно.
Комментарии
Переведите почту на безнал.
А мне сама идея того, что твои деньги представляют собой виртуальные цифры где-то на сервере, покоя не даёт. Когда снял с карточки, принёс домой, в тумбочку положит - тогда это уже Твой деньги, по настоящему.
в любой момент ваши деньги на банковском счете могут быть заблокированы или вообще перестать быть вашими.
11.11.2019 16:12
- гость -
причём очень неожиданно и в весьма не подходящий момент!