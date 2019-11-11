Только 2% россиян отказались от наличных денег

"Левада-центр" провел опрос и выяснил, что 2% россиян перешли полностью на безналичный расчет.
89% опрошенных регулярно расплачиваются наличными, а 98% сказали, что не готовы полностью перейти на безналичный способ оплаты. Отмечается, что предпочтения в способах оплаты напрямую зависят от возраста респондентов. Больше всего наличных (91%) используют люди в возрасте старше 55 лет. Среди молодежи от 18 до 24 лет регулярно расплачиваются ими 84%.
На втором месте по частоте использования находятся дебетовые карты. Их предпочитают 58% опрошенных. Кредитками и бонусными программами в заведениях расплачиваются 15% респондентов. Бесконтактные платежи и онлайн-переводы предпочитают 13% и 11% граждан соответственно.
Комментарии
Переведите почту на безнал.
А мне сама идея того, что твои деньги представляют собой виртуальные цифры где-то на сервере, покоя не даёт. Когда снял с карточки, принёс домой, в тумбочку положит - тогда это уже Твой деньги, по настоящему.
в любой момент ваши деньги на банковском счете могут быть заблокированы или вообще перестать быть вашими.
11.11.2019 16:12
- гость -
причём очень неожиданно и в весьма не подходящий момент!
Для меня удобно. Пришел в гастроном, выбрал че надо, тынц волшебную карту. Чудеса.
И никаких недостающих 20 коп искать не надо.
Для того чтобы перейти полностью на безнал, надо банки отучить от жадности. Ситуация: в Банке понизилась ставка по депозиту, а в другом осталась на достаточно высоком уровне, хочу открыть депозит в другом банке, открываю вклад через Интернет-банк, а перевести безналом деньги из банка в банк не могу. Во-первых, если сумма больше 70 т руб операция подозрительна и система блокирует обе карты; во-вторых, банк, из которого хочешь забрать деньги, при превышении суточного лимита забирает у тебя , как минимум, 1,5%. В результате без денег и с заблокированным счетом. Чтобы избежать такого результата надо идти в банк, закрывать депозит, получать наличные деньги, идти в другой банк класть деньги на счет и открывать депозит. Аналогичная проблема расчета за крупную покупку - машину, квартиру и т.д., если рассчитываешься своими деньгами - блокировка и если это другой банк, то списание % за перевод сверх лимита.
Интересно, а как в других странах крупные суммы из банка в банк переводят? Тоже в инкассаторов играют?
В цифровую экономику и ИИ никто не верит? Сбои будут. Нужно свыкнуться с мыслью, что деньги с карты и с мобильника могут пропасть.
в тумбочке деньги тоже можно потерять: украли, сгорели при пожаре