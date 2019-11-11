В Алтайском крае внук убил бабушку за отказ дать ему в долг

36-летнего рецидивиста из Барнаула осудили за убийство своей 80-летней бабушки, сообщает прокуратура Алтайского края.

1 марта 2019 года он пришел к пенсионерке, чтобы занять у нее денег. Получив отказ, преступник стал бить женщину по голове, после чего забрал из квартиры телевизор и пульт. Покидая дом, оборвал телефонный провод и закрыл дверь на ключ. Телевизор он сдал в ломбард в тот же вечер.

На судебном заседании барнаулец признал свою вину, но заявил, что убивать пенсионерку не хотел. Обвинение сумело доказать обратное.

Суд назначил преступнику наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.