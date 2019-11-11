Умер Михаил Будкеев – один из старейших алтайских художников

10 ноября в Барнауле на 97-м году жизни скончался один из старейших художников Алтая, народный художник России, живописец Михаил Будкеев, сообщает Алтайская организация союза художников.

Будкеев работал в жанрах пейзажа, портрета и натюрморта. Произведения мастера находятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом. Прощание с художником состоится 13 ноября с 11:30 до 13:00 по адресу: ул. Аносова, 8.

Работы Михаила Будкеева/subscribe.ru

Михаил Яковлевич родился 23 декабря 1922 года в селе Овсянниково Целинного района, окончил Канскую военную летную школу и Новосибирское военно-пехотное училище. В 19 лет ушел на фронт, участвовал в боях на Курской дуге, где был тяжело ранен. После демобилизации работал в Бийском драматическом театре художником-декоратором. С 1961 года является членом Союза художников России, в 1971-1975 годах был председателем правления Алтайской организации Союза художников. Имеет правительственные награды, в том числе орден Великой Отечественной войны I степени, медаль "За отвагу", медаль "За трудовую доблесть" и другие.