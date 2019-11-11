В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку на инвалидной коляске

В Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель такси изнасиловал пассажирку на инвалидной коляске и потребовал с нее денег, пишет "Фонтанка".
28-летняя горожанка обратилась в полицию и рассказала, что около часа ночи она вызвала такси, но ехать передумала. Настойчивый водитель усадил клиентку в машину, а коляску, на которой передвигается девушка, убрал в багажник.
В салоне автомобиля таксист якобы потребовал и получил от пассажирки интимную близость. Затем он отобрал у жертвы 900 рублей, проводил ее до квартиры и выбил из родственницы девушки еще 4100 рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий из Узбекистана.
Комментарии
Извращенец, ...
Ничуть не удивлён происхождением "таксиста". Покуда правители наши не введут визы с этими халифатами, так и будет продолжаться каждый день.
отобрал у жертвы 900 рублей, проводил ее до квартиры и выбил из родственницы девушки еще 4100 рублей
В Москве такси пятерку стоит?
Ни разу не слышал, чтобы в Ташкенте таксист русский подобные вещи вытворял. Вот вам и терпимость и последующие истерик-вопли всех этих диаспор-общин.
но ехать передумала
Так, а за что тогда 5 тысяч отдала? Или он ее насильно отвез?
Что то попахивает
Как интересно он ее усадил в машину, без инвалидного кресла? это не 2 секунды, и она не могла кричать? Ни кто не слышал? Нуну.....
И как выбиваал 4100 с родственников? насильно? шантаж? Оружие?
11.11.2019 16:23
гость
Попробуйте перечитать новость.
Про Украину, про мигрантов европейских - наше ТВ не замолкает, а чтобы ввести визы для наших "братьев" здесь воли вождя нет...
Кто работать будет
Коляска то как двоих выдержала? Титановая?
Что-то как-то странно все. А факт интимной близости доказан мед.экспертизой?
Пусть Егор Крид запишет новое видео: "Забей и скажи им спасибо"
Да ладно, ребята...
Девушка скорее всего договорилась с таксистом, что он оприходует её за деньги, а платить по какой-то причине отказалась. Парень оказался неробкого десятка и востребовал обещанное. Увидев крах своей затеи, девушка подала на изнасилование.
Другой ход событий трудноосуществим.
11.11.2019 17:03
Белый
Да ладно, ребята...
Девушка скорее всего договорилась с таксистом, что он оприходует её за деньги, а платить по какой-то причине отказалась.
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Ей 28 лет, а не 128. Зачем ей платить за то, что бесплатно можно получить? Тем более что полежать за себя она вполне может.
Деньги то взял за то что её поимел.
Бред какой то???... Скорее всего она пьяная была, а этот таксист по русски не бельмеса...
Коварный какой узбек!? Коляску в багажник положил, до квартиры проводил - следы наверное заметал...
Егору Криду надо записать видео, где в камере чернокожие рэперы насилуют этого таксиста, которого предварительно сделали инвалидом, а сотрудник УФСиН подтверждает, что так будет все 20 лет, которые впаяли бывшему таксисту, а ныне заключенному инвалиду петуху
На зоне пусть поработает лет пять на государство и оплату морального ущерба девушке. А потом депортация с запретом въезда всей его родне в том числе.
Нет в нашем государстве хозяина рачительного. Есть только расхлебатели.