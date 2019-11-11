В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку на инвалидной коляске

В Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель такси изнасиловал пассажирку на инвалидной коляске и потребовал с нее денег, пишет "Фонтанка".

28-летняя горожанка обратилась в полицию и рассказала, что около часа ночи она вызвала такси, но ехать передумала. Настойчивый водитель усадил клиентку в машину, а коляску, на которой передвигается девушка, убрал в багажник.

В салоне автомобиля таксист якобы потребовал и получил от пассажирки интимную близость. Затем он отобрал у жертвы 900 рублей, проводил ее до квартиры и выбил из родственницы девушки еще 4100 рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний приезжий из Узбекистана.