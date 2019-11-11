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Зачем в Алтайском крае создают молодежное правительство

, ИА "Амител", Елена Маслова
Екатерина Четошникова, ответственная за молодежь в регионе, объяснила кому и для чего нужна новая структура
Екатерина Четошникова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Екатерина Четошникова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор края Виктор Томенко решил поплотнее поработать с молодежью – 27 ноября завершится прием заявок от желающих стать членами молодежного правительства в крае. Оно начнет работать с нового года, рассказала 11 ноября Екатерина Четошникова на пресс-конференции. Главный вопрос – зачем нужна еще одна привластная структура для молодых и насколько она будет отражать интересы юного поколения?

Томенко рассказал на своей странице в Instagram, что цели, по сути, две. Первая – получить свежий нестандартный взгляд на существующие проблемы и задачи развития. Вторая – научить молодежь "системно понимать ситуацию в регионе".

Amic.ru пытался найти ответы на вопросы о том, что это даст власти и в целом региону.

1. Это кадровый резерв власти на будущее?

Кадровый голод в полной мере коснулся и системы управления. Молодежное правительство могло бы стать страховкой на будущее – не обязательно на высшие должности, квалифицированных управленцев не хватает и в среднем звене. Но об этой цели ни в положении, ни в объяснениях чиновников ничего не говорится.

На прямой вопрос amic.ru об этом Екатерина Четошникова ответила так:

"Молодежное правительство будет сообществом людей, которые готовы развивать систему. Это механизм, условие для проявления социальной инициативы и роста ребят. К чему это приведет, сложно сказать. Но это поддержка их желания участвовать в развитии края".

2. Эта структура для "наглых карьеристов"?

"Есть скептические личные предположения, что <...> сбегутся молодые наглые карьеристы", – написал один из комментаторов в Instagram Томенко.

На это Четошникова ответила, что "амбициозность свойственна молодежи". Она считает, что система конкурса, отбора членов будущего правительства "позволит увидеть в составе тех, кто действительно работает в отрасли, которую он хочет представлять: опыт, видение изнутри будут играть огромную роль в отборе".

Она подчеркнула, что "очевидна заинтересованность лично министров и начальников управлений" в работе с молодежью. "Поэтому, думаю, что случайных людей тут не будет", – резюмировала Четошникова.

Однако опасения подписчика Томенко не беспочвенны. Опыт других таких объединений, например, молодежного парламента, показывает, что это своего рода инкубаторы для будущих политиков – чиновников или депутатов.

Да, молодые депутаты поднимают общественно значимые проблемы вроде продажи энергетиков подросткам, инициируют введение комендантского часа для детей или организуют полезные бесплатные юридические консультации. Однако, по сути, остаются "вещью в себе", которой мало интересуется большинство молодых жителей края.

В 72 регионах России существуют молодежные правительства.

3. Неужели мало тех организаций, что есть?

По словам Четошниковой, это новый формат, который "позволяет молодежи непосредственно работать с правительством".

Но в структуре правительства края есть целое управление по делам молодежи, смысл работы которого по идее заключается как раз в том, чтобы плотно работать с молодежью, ее объединениями, искать и находить в них интересные инициативы, собственно, обеспечивать тот самый нестандартный свежий взгляд.

На вопрос, а разве не имеют сейчас молодежные организации возможность работать через управление с правительством, Екатерина Четошникова ответила, что "они и работают". Однако у каждой есть своя ниша, специфика, а правительство будет работать как проектный офис – "создавать программный продукт развития отраслей".

"Ни в коей мере данная инициатива не говорит, что какая-то другая организация плохо работает", – сказала Четошникова.

4. Что изменится в жизни людей?

Екатерина Четошникова объяснила так. Каждый из 21 члена молодежного правительства защитит свою программу, проект. Его будут учитывать уже члены "взрослого" правительства, выделять впоследствии бюджеты. В свою очередь, молодежь станет анализировать предложения своих старших коллег и давать свои оценки, "определенные рекомендации будут звучать на заседаниях правительства Алтайского края", объяснила глава молодежного ведомства. А решения "взрослого" правительства и формируют жизнь региона.

5. Как будет устроено молодежное правительство?

Согласно постановлению губернатора, в него войдет 21 человек. Возрастные рамки – от 18 до 35 лет. У каждого будет свой наставник из "взрослого" ведомства – всего определено около 30 кураторов.

Членов правительства определят по конкурсу, который пройдет в два этапа – заочный и очный. Сначала претенденты должны зарегистрироваться в системе "Молодежь России" на сайте myrosmol.ru, заполнить анкету и подать заявку на участие в конкурсе. В числе прочих документов кандидаты должны будут предоставить программу развития одной из отраслей экономики края. В очном туре эту программу нужно будет защитить. Победителей определит специальная комиссия.

Никаких дополнительных денег на работу молодежного правительства из бюджета выделять не собираются, сказала Четошникова. Как часто будут проходить заседания, решится на первом оргмероприятии.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

11.11.2019 17:17
Скептический Ёж

Это сто процентов будет структура наглых карьеристов, абсолютно оторванных от жизни, так как нигде не работали и ничего толком не знают.

11.11.2019 17:18
- гость -

Потому-что .... не мешки таскать

11.11.2019 17:29
- гость -

Кормушка и дверь в ЕР.

11.11.2019 17:33
- гость -

Как-то наблюдал как двигали секретаря будущего райкома КПСС. Год начальник цеха, год зам. директора по производству крупного завода. Если ты дурак, то начальником цеха год не проработаешь

11.11.2019 17:41
- гость -

11.11.2019 17:33
- гость -
Так ладно бы с производства двигали. Этих то со школьной скамьи начинаю двигать. Они ещё жизни не нюхали, а уже во власть идут. Бесит

11.11.2019 17:43
!

очередная попытка контролировать молодежь и сразу затягивать её в чиновничье гнилое болото

11.11.2019 18:36
- гость -

Помним, помним про завышенные требования. В молодежное правительство, видимо, с заниженными требованиями пойдут.

11.11.2019 18:38
- гость -

Видать, совсем плохо. Ефрейтор тоже молодняк сопливый в 45 сгонял.

11.11.2019 18:45
- гость -

есть один молодежный, Бессарабов, карьерист до мозга костей. Теперь в Мск заседает) таких еще не надо(

11.11.2019 19:12
Пионер

Короче - создается лишняя бесполезная структура, по взращиванию профессиональных единоросиков, под крылышком противнейшей дамы.

11.11.2019 19:34
- гость -

Ну что ж она такая страшная-то!

11.11.2019 19:35
петух с докучаево

все делают лишь бы не работать...рабочий день видать часиков этак с 12....как котики - кушают, играются, спят

12.11.2019 00:12
111

Случайных там не будет.... а зачем конкурс??

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