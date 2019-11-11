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Главный агроном тепличного комбината "Индустриальный" попал под следствие

, ИА "Амител"
Сотрудники сельхозкомпаний, принадлежащих правительству Алтайского края, один за другим попадают под уголовные дела
Теплицы комбината 'Индустриальный' / Фото: altairegion22.ru

Теплицы комбината "Индустриальный" / Фото: altairegion22.ru

Главного агронома ОАО "Индустриальный" обвинили во взятках и мошенничестве. "Алтайская правда" пишет со ссылкой на региональную прокуратуру, что в 2015 году он якобы получил взятку 225 тыс. рублей от фирмы-поставщика. Это очередное уголовное дело, связанное с предприятиями, которые на 100% принадлежат региону – Минсельхозу или Минфину.

Эффективные удобрения

Издание пишет, что главного агронома обвиняют в том, что он договорился с поставщиком удобрений об "откате" с каждого килограмма. За это "Индустриальный" якобы пообещал не работать с другими фирмами. В итоге агроном "заработал" более 2 млн рублей, считает следствие. Кроме того, часть удобрений он мог использовать для личной выгоды.

На первом заседании суда мужчина обвинения признал лишь частично, заявив, что не являлся должностным лицом, а значит, взятку получить не мог. Следующее судебное заседание намечено на 13 ноября.

Между тем ранее правительство Алтайского края, которое является собственником теплиц, заявило, что будет продавать неэффективное хозяйство.

В июле замминистра сельского хозяйства края Сергей Межин, который был председателем совета директоров "Индустриального", выступал перед губернатором Виктором Томенко. По его словам, в 2006 году комбинат взял крупный кредит на развитие, но со временем цена на электроэнергию подскочила в 2,4 раза, на газ – в 4 раза. Поэтому прибыли от инвестиций "Индустриальный" не увидел. Зато остались долги – по состоянию на январь 2019 года в размере 750 млн рублей.

Сейчас у "неэффективных" теплиц есть арендатор – группа компаний "Горкунов", которой удалось выстроить предприятия в разных регионах страны. В дальнейшем, после оценки "Индустриального", его выставят на продажу.

Сельхозпередел

За период с 2014 по 2019 год несколько представителей сельхозпредприятий Минимущества и Минсельхоза Алтайского края оказались фигурантами уголовных дел. Одних руководителей осудили по фактам хищения или за взятки-"откаты", другие – находятся под следствием.

Самым "денежным" за последнее время стало дело генерального директора компании АО "Модест" Антониды Устиновой. В апреле 2019 года ее задержали по подозрению в получении взятки от фирм-поставщиков продукции на общую сумму в 7 млн рублей за период с 2015 по 2018 год. Они платили, чтобы именно их выбирала руководитель предприятия, которое на 100% принадлежит Главному управлению имущественных отношений Алтайского края. 

Сейчас расследуется дело в отношении главного инженера "Модеста" Егора Головина: его подозревают в получении трех взяток на общую сумму 1,25 млн рублей, а также хищении на 700 тысяч. 

Еще за взятки-"откаты" на общую сумму более полумиллиона рублей (доказаны эпизоды с 2014 по 2018 год) осужден замдиректора по производству "Учебно-опытного хозяйства "Пригородное" Андрей Рощупкин, говорит источник amic.ru. Это предприятие – единственный поставщик молока "Модесту". Его собственник – Российская федерация, следует из данных Федеральной налоговой службы. 

Антониду Устинову приговорили к 7,5 года условно и 5 годам испытательного срока. "Модест" включили в план приватизации уже в 2020 году, потому что он хоть и работает с прибылью, но отстает по развитию от других молочных предприятий края. Ему сложно вести переговоры с поставщиками и сетями, выразили депутаты АКЗС свою позицию в письме губернатору Виктору Томенко. Хотя некоторые все же считают, что производителя детского питания следует сохранить в составе госпортфеля.

Животноводство под вопросом

Условные и реальные сроки получили руководители относительно молодого АКГУП "Бийское". Предприятие создали в 2012 году по постановлению правительства Алтайского края (сейчас под управлением Минсельхоза). У него четыре отделения в пяти населенных пунктах, которые разводят крупный рогатый скот, производят молоко, мясо, выращивают зерновые и кормовые культуры.

Выручка начала падать с 2017 года, следует из данных сайта раскрытия информации rusprofile.ru. Главный бухгалтер АКГУП "Бийское" получил условный срок за хищение более 3 млн рублей с 2014 по 2018 год. Еще один эпизод на сумму 6,8 млн рублей в отношении него расследуется.

За "откат" поставщиков ГСМ в размере 550 тыс. рублей бывший главный инженер АКГУП "Бийское" уже получил реальный срок, сообщали в СУ СКР по Алтайскому краю.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

11.11.2019 16:54
- гость -

Условные сроки без конфискации? И вы удивляетесь почему воруют

11.11.2019 19:51
петух с докучаево

и полетят москва магадан...

11.11.2019 22:29
- гость -

Устинову осудили за то, что она получала бонусы за приобретение бутылочек под детское молоко у определённого поставщика. Вот теперь её осудили, а Модест так и продолжает разливать молоко в те же самые бутылочки. Теперь новый директор получает эти бонусы?
Теперь по этой же накатанной схеме обвиняют и агронома.
На самом деле, на мой взгляд, руководство Индустриального было против продажи тепличного комбината, а Устинова категорически возражала против продажи Модеста. Новые чубайсы дорвались до власти и продолжают дербанить наш край.

12.11.2019 12:14
гость

Надо всю страну посадить за решетку и все будет ОК
обычный принцип тоталитарного государства

12.11.2019 12:27
арс

странно конечно... причем тут взятка, если он действительно не является должностным лицом.... самая обычная схема в торговле химией, у всех у них одни и теже пестициды, кто то договаривается с агрономом мол будеш брать у меня получиш бонус, а им то побольшому какая разница у кого он возмет если цена на рынке одинаковая, нашли смотри ка коррупцию......

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