Вторник, 12 Ноябрь, 14:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,91
€ 70,48
Обь
98см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

В алтайских селах увеличат размер единовременных выплат молодым педагогам

, ИА "Амител"
За последние годы в крае сложился целый комплекс мер соцподдержки молодых учителей
Есть над чем подумать / Фото: easyen.ru

Есть над чем подумать / Фото: easyen.ru

С 2020 года на территории сразу нескольких районов Алтайского края увеличат размер единовременных выплат молодым учителям, сообщает региональное Министерство образования. 

"В Залесовском районе молодым учителям при трудоустройстве выплатят 100 тыс. рублей. Сумму в 50 тысяч будут выплачивать педагогам Первомайского, Чарышского, Косихинского, Крутихинского, Каменского, Смоленского, Усть-Калманского, Солтонского, Троицкого, Рубцовского, Шипуновского, Змеиногорского и Калманского районов, а также Алейска и Новоалтайска. До 30 тысяч вырос размер подъемных в Третьяковском, Тогульском, Быстроистокском районах и Белокурихе", – рассказали в ведомстве.

Единовременные выплаты будут формироваться из средств местных бюджетов. В министерстве отмечают, что в регионе все больше муниципальных образований поддерживают одну из десяти инициатив губернатора Алтайского края Виктора Томенко – "Молодой педагог" – и самостоятельно изыскивают ресурсы для увеличения мер соцподдержки молодых педагогов.

Напомним, за последние годы в крае сложился целый комплекс мер по привлечению молодых учителей. К примеру, предусмотрено повышение оклада: до 30% в первый год, до 20% во второй год, до 10% в третий год работы.

Также в некоторых районах предоставляется компенсация аренды жилья. А из средств краевого бюджета обеспечивается выплата краевого единовременного пособия в размере 250 тыс. рублей выпускникам организаций высшего образования и 150 тысяч выпускникам профессиональных образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что зарплаты учителей в Алтайском крае, согласно данным Росстата, самые низкие в Сибирском федеральном округе — примерно 24,5 тыс. рублей в месяц.

На 1 сентября 2019 года на территориях 53 муниципальных образований края размер подъемных составляет выше 10 тыс. рублей. Но есть и более высокие выплаты. Так, на территории Павловского района – 100 тысяч, в девяти районах и городах региона (Алейский, Благовещенский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Панкрушихинский, Романовский, Шелаболихинский районы, город Рубцовск) педагоги получают 50 тысяч.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:52
Дороги в Барнауле перед приездом Медведева начали очищать от снега 3
13:48
Барнаульская компания "Селф" начала строить жилье в Сочи в 15 минутах от моря 0
13:39
Два трупа с ножевыми ранениями обнаружены в Камне-на-Оби 1
13:21
Учеников барнаульской школы эвакуировали из-за короткого замыкания в учительской 0
13:11
Шквалистый ветер обрушится на Алтайский край 12 и 13 ноября 4
13:01
В честь юбилея популярной рок-группы Наше Радио Барнаул разыгрывает билеты на концерт 1
12:59
Два десятка домов барнаульского микрорайона Поток остались без отопления 2
12:34
Усадьбу Ассанова отреставрировали в Бийске и "украсили" фасад кондиционерами 5
12:16
К приезду Медведева в алтайском селе Санниково стригут траву со снегом 24
12:07
Экс-худрук Молодежного театра Алтая уволился из-за конфликта с мэрией 0
12:02
Новосибирский доктор вошел в двадцатку врачей мира, помогающих в безнадежных случаях 0
11:51
Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома "Восточный" 3
11:35
Экологический патруль создадут на Алтае для наблюдения за воздухом, почвой и водой 1
11:21
Известный блогер Илья Варламов назвал Бийск самым грязным наукоградом в мире 12
11:18
National Interest рассказал, как ненависть Гитлера сделала Россию сверхдержавой 7
11:01
"Осень нам танцует вальс-бостон": разыгрываются билеты на концерт Александра Розенбаума 0
10:52
Ространснадзор выявил нарушения у AZUR air после инцидента в Барнауле 2
10:42
Глава правительства Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск 2
10:31
Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно 0
10:18
Пивные напитки хотят сделать в России более крепкими 9
10:08
Концепцию будущего парка "Изумрудный" решат на стратегической сессии 4
09:54
Россиянка в корсете пыталась вывезти в Китай почти килограмм ртути 3
09:36
Мэрия Барнаула в 2020 году может благоустроить больше трех общественных зон 9
09:14
Новый чехол на ЦУМе, "теракт" и встреча с Макаревичем: как Медведев гостил в Барнауле 1
09:02
Кудрин предложил пересмотреть некоторые формы социальных выплат 3
08:54
Путин поставил прививку от гриппа и посоветовал это сделать членам правительства 8
08:37
Взрыв прогремел на заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге 2
08:31
"Изучи интернет – управляй им": стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат для детей 0
08:02
Слухи об отравленном "Тархуне" опровергли в Минздраве Алтайского края 7
07:50
Автомобиль такси сбил пешехода в Барнауле 11
07:46
Визитная карточка. Бийчане в восторге от реконструкции бульвара им. Вали Максимовой 1
07:32
Дмитрий Медведев 12 ноября приезжает в Алтайский край 29
07:30
Как из неудобной планировки сделать комфортную и просторную квартиру 5
07:25
За грехи прошлого: промышленникам Алтайского края досчитывают НДС на сотни миллионов 17
07:02
Уголовное дело в отношении администратора скандального алтайского приюта отправили в суд 4
06:47
РПЦ предлагают выкупить магазин, чтобы построить спортзал в Барнауле 3
06:33
Свет, камера, мотор: в селе Смоленском открыли современный 3D-кинозал 0
06:21
Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами 0
06:16
Дело добровольное. Чем перепись населения 2020 года будет отличаться от предыдущей 4
06:02
Синичкин день. Что это за праздник и как привлечь в дом счастье и удачу 0
23:42
Подозреваемый в убийстве студентки Соколов попросил суд арестовать его 1
23:13
Жителя Алтайского края осудили за распространение детской порнографии 3
22:48
Кристине Асмус поступают угрозы после откровенных сцен в фильме "Текст" 9
22:14
Актриса из фильма Вуди Аллена "Светская жизнь" скончалась в возрасте 13 лет 0
21:48
Заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ пришлось прервать из-за подсудимого 6
21:12
Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве 6
20:43
Кремль назвал убийство студентки доцентом СПбГУ "актом безумия" 2
20:08
В Рубцовске отремонтировали пять квартир ветеранов-блокадников 1
19:41
СМИ: футболист Денис Глушаков хочет взыскать с бывшей жены 204 млн рублей 1
19:13
Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Барнауле 32

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.