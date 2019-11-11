В алтайских селах увеличат размер единовременных выплат молодым педагогам

С 2020 года на территории сразу нескольких районов Алтайского края увеличат размер единовременных выплат молодым учителям, сообщает региональное Министерство образования.

"В Залесовском районе молодым учителям при трудоустройстве выплатят 100 тыс. рублей. Сумму в 50 тысяч будут выплачивать педагогам Первомайского, Чарышского, Косихинского, Крутихинского, Каменского, Смоленского, Усть-Калманского, Солтонского, Троицкого, Рубцовского, Шипуновского, Змеиногорского и Калманского районов, а также Алейска и Новоалтайска. До 30 тысяч вырос размер подъемных в Третьяковском, Тогульском, Быстроистокском районах и Белокурихе", – рассказали в ведомстве.

Единовременные выплаты будут формироваться из средств местных бюджетов. В министерстве отмечают, что в регионе все больше муниципальных образований поддерживают одну из десяти инициатив губернатора Алтайского края Виктора Томенко – "Молодой педагог" – и самостоятельно изыскивают ресурсы для увеличения мер соцподдержки молодых педагогов.

Напомним, за последние годы в крае сложился целый комплекс мер по привлечению молодых учителей. К примеру, предусмотрено повышение оклада: до 30% в первый год, до 20% во второй год, до 10% в третий год работы.

Также в некоторых районах предоставляется компенсация аренды жилья. А из средств краевого бюджета обеспечивается выплата краевого единовременного пособия в размере 250 тыс. рублей выпускникам организаций высшего образования и 150 тысяч выпускникам профессиональных образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что зарплаты учителей в Алтайском крае, согласно данным Росстата, самые низкие в Сибирском федеральном округе — примерно 24,5 тыс. рублей в месяц.

На 1 сентября 2019 года на территориях 53 муниципальных образований края размер подъемных составляет выше 10 тыс. рублей. Но есть и более высокие выплаты. Так, на территории Павловского района – 100 тысяч, в девяти районах и городах региона (Алейский, Благовещенский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Панкрушихинский, Романовский, Шелаболихинский районы, город Рубцовск) педагоги получают 50 тысяч.