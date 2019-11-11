Более 40% жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа

В Алтайском крае от гриппа уже сделали прививки 40% жителей региона. Всего до конца года планируют привить 51,5% населения, а это 1,25 млн человек, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Вакцинация – самый доступный и надежный способ профилактики гриппа, ее эффективность высока при своевременном проведении", – отмечают специалисты.

Есть категории людей, для которых прививки в медицинских организациях края бесплатны. Так, вакцинация обязательна для детей с шести месяцев, работников медицинских и образовательных организаций, работников транспорта и коммунальной сферы, беременных, людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, проживающих в домах престарелых и призывников.

Остальные могут самостоятельно оплатить прививку или же сделать это за счет работодателя.

С 28 октября по 3 ноября 2019 года в регионе зарегистрировано 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 17,7% ниже эпидемического порога. Среди заболевших 75% – дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.