Более 40% жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа

В Алтайском крае от гриппа уже сделали прививки 40% жителей региона. Всего до конца года планируют привить 51,5% населения, а это 1,25 млн человек, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Вакцинация – самый доступный и надежный способ профилактики гриппа, ее эффективность высока при своевременном проведении", – отмечают специалисты.
Есть категории людей, для которых прививки в медицинских организациях края бесплатны. Так, вакцинация обязательна для детей с шести месяцев, работников медицинских и образовательных организаций, работников транспорта и коммунальной сферы, беременных, людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями, проживающих в домах престарелых и призывников.
Остальные могут самостоятельно оплатить прививку или же сделать это за счет работодателя.
С 28 октября по 3 ноября 2019 года в регионе зарегистрировано 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 17,7% ниже эпидемического порога. Среди заболевших 75% – дети до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.
Комментарии
Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
ОРВИ есть, а гриппа нет! Вранье, очередное.
11.11.2019 18:32
- гость -
Грипп вызывается определенными видами вирусов, в отличие от остальных ОРВИ.
11.11.2019 18:44
- гость -
А в больницах у нас делают анализы, и определяют вид вируса?
Бутину вакцинируют?
странно, что надо за прививку платить.
в Москве бесплатно любой желающий может поставить, хоть тот же житель Алтайского края, если в Москве в период вакцинации будет.
к терапевту в период вакцинации если попадаешь - между делом на прививку отправит, независимо к какой группе населения относишься, никаких денег не возьмут.
твою ж маму за ногу, они эту совдепгосдеп низкую социальную ответственность и сюда продактплэйснули
лохотрон. привитые болеют,да еще и осложнения жесткие получают.
12.11.2019 07:40
могиканин
За такие провокации против прививок уже уголовную ответственность нужно вводить.
Живой пример Украина, где сейчас ходит уже несколько эпидемий.
И какие там эпидемии???
угораздило мне в прошлом году разок попробовать вашу вакцину поставить, семь месяцев не проходящие сопли и температура в 37, с недомоганием, прожила без прививок 40 лет и тут на работе предложили всем бесплатно привиться, раньше болела простудой раз в год/три, чтоб вам пусто было
12.11.2019 09:28
- гость -
Бабуля, из тебя ерундовая сочинительница. Лучше вяжи носки соседям.
отвали молодец, не нравится что правду пишут, завязывай с чтением
И что же я для Вас ,любезнейший,умудрилась сочинить?Или вброс сделал на вентилятор,а аргументов нет???Может тебе маску на морду лица связать,чтобы не надуло?
12.11.2019 10:02
Бабуля для 9:34
Представляю, какая у тебя морда лица. Столько врать - любая морда не выдержит.
А повязку тебе нужно носить, например, от кори.
А ты фантазер,как я посмотрю..Представляет меня))Геронтофил ,бедолага((
Бабуля, а ты чё еще по молоденьким убиваешься в свои 90?