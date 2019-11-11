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В Минздраве назвали смертельную для россиянина дозу водки

, ИА "Амител"
Эксперты отметили, что не каждый житель России способен пережить серьезные пьянки по выходным
Россиянам нравятся экстремальные формы опьянения / Фото: media.lrytas.lt

Россиянам нравятся экстремальные формы опьянения / Фото: media.lrytas.lt

Россияне в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки, такая доза является смертельно опасной, рассказала RNS завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

"Если европейцы как-то равномерно на неделю распределяют, что, может быть, метаболически не очень полезно, но, по крайней мере, не дает таких серьезных пьянок, то россияне потребляют по праздникам, по выходным очень много. По крайней мере, раньше это было таким основным паттерном. То есть литр водки и так далее. Не каждый раз удается пережить такие серьезные пьянки. Литр водки, например, это смертельно опасная доза", – сказала Халтурина.

По ее словам, в России существует проблема не столько высокого потребления алкоголя, сколько потребления крепкого алкоголя, которое "дает такие экстремальные формы опьянения, поскольку этанола поглощается больше за раз".

"Несмотря на то, что Россия покинула самые первые места (по употреблению алкоголя среди стран мира, – прим. ред.), все равно остается потребление достаточно высоким. Необходимо продолжать ограничительную политику в области алкоголя, чтобы добиваться дальнейшего снижения. Повышение акцизов, прежде всего, и цен на крепкие алкогольные напитки параллельно с контролем нелегального алкоголя – это основное", – сказала Халтурина.

Она также подчеркнула, что россияне становятся более сознательными. "Сейчас такой тренд, что несколько меньше людей, которые пьют отчаянно. И важно просто поддерживать такую ограничительную политику, не давать никаких послаблений, чтобы этот тренд просто не сбился. Общество меняется достаточно сильно, особенно за счет молодежи. Если раньше молодежь проводила время, отдыхала чаще в основном при помощи потребления алкоголя, то сейчас часто какие-то цифровые, другие виды досуга занимают это место", – отметила Халтурина.

Так эксперт Минздрава прокомментировала данные о вхождении России в десятку стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения. Напомним, в новом рейтинге страна заняла седьмую позицию, а в 2007 году опережала другие государства по указанному параметру.

По данным Росстата, которые были опубликованы в начале ноября 2019 года, в России каждый восьмой житель придерживается здорового образа жизни. Согласно методике расчета, таковым считается некурящий человек, потребляющий ежедневно не менее 400 граммов фруктов и овощей и не более пяти граммов соли, а также занимающийся адекватной физической активностью. При этом употребление алкоголя допускается в пределах 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.

В сентябре 2019 года главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов рассказал, что треть российских мужчин до 60 лет погибают из-за алкоголя. При этом внезапные смерти молодых людей тоже могут быть связаны со спиртным, когда происходит остановка сердца.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.11.2019 17:43
- гость -

Медвытрезвители уменьшат употребление водки.

11.11.2019 17:58
- гость -

Спиртное не наше. Квас напиток русских. Помните это всегда, даже когда подносите стопку ко рту...

11.11.2019 18:04
- гость -

Да запретить выходные и праздники , и все дела!

11.11.2019 18:07
- гость -

Когда человек не знает, что 1 литр водки это смертельная доза, то выпивает гораздо больше!
Но! Алкоголь - это зло, однозначно!

11.11.2019 18:32
- гость -

Любая доза алкоголя связана со смертью, капля за каплей, знаете ли. Я очень, очень рад, что люди стали меньше пить. Многие совсем отказываются от алкоголя.

12.11.2019 08:47
- гость -

Нужно не столько запрещать алкоголь, сколько пропагандировать здоровый активный образ жизни. Сделать модным спорт и воспитать презрение к пьяницам.

12.11.2019 11:54
- гость -

Очень опасно ограничивать потребление алкоголя. Как только начали ограничение, сразу митинги валом поперли, и чем меньше пьют тем митинги массивней и массивней. я бы если на месте власти был споил бы всех вхлам, водку по 10 рублей бы сделал лишь бы власть не потерять, пусть жрут свое пойло и пенсию платить не надо. все равно экономики нет - рабочая сила не нужна.

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