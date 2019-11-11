В Минздраве назвали смертельную для россиянина дозу водки

Россияне в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки, такая доза является смертельно опасной, рассказала RNS завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

"Если европейцы как-то равномерно на неделю распределяют, что, может быть, метаболически не очень полезно, но, по крайней мере, не дает таких серьезных пьянок, то россияне потребляют по праздникам, по выходным очень много. По крайней мере, раньше это было таким основным паттерном. То есть литр водки и так далее. Не каждый раз удается пережить такие серьезные пьянки. Литр водки, например, это смертельно опасная доза", – сказала Халтурина.

По ее словам, в России существует проблема не столько высокого потребления алкоголя, сколько потребления крепкого алкоголя, которое "дает такие экстремальные формы опьянения, поскольку этанола поглощается больше за раз".

"Несмотря на то, что Россия покинула самые первые места (по употреблению алкоголя среди стран мира, – прим. ред.), все равно остается потребление достаточно высоким. Необходимо продолжать ограничительную политику в области алкоголя, чтобы добиваться дальнейшего снижения. Повышение акцизов, прежде всего, и цен на крепкие алкогольные напитки параллельно с контролем нелегального алкоголя – это основное", – сказала Халтурина.

Она также подчеркнула, что россияне становятся более сознательными. "Сейчас такой тренд, что несколько меньше людей, которые пьют отчаянно. И важно просто поддерживать такую ограничительную политику, не давать никаких послаблений, чтобы этот тренд просто не сбился. Общество меняется достаточно сильно, особенно за счет молодежи. Если раньше молодежь проводила время, отдыхала чаще в основном при помощи потребления алкоголя, то сейчас часто какие-то цифровые, другие виды досуга занимают это место", – отметила Халтурина.

Так эксперт Минздрава прокомментировала данные о вхождении России в десятку стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения. Напомним, в новом рейтинге страна заняла седьмую позицию, а в 2007 году опережала другие государства по указанному параметру.

По данным Росстата, которые были опубликованы в начале ноября 2019 года, в России каждый восьмой житель придерживается здорового образа жизни. Согласно методике расчета, таковым считается некурящий человек, потребляющий ежедневно не менее 400 граммов фруктов и овощей и не более пяти граммов соли, а также занимающийся адекватной физической активностью. При этом употребление алкоголя допускается в пределах 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.



В сентябре 2019 года главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов рассказал, что треть российских мужчин до 60 лет погибают из-за алкоголя. При этом внезапные смерти молодых людей тоже могут быть связаны со спиртным, когда происходит остановка сердца.