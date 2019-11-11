Путин рассказал про воровство при строительстве космодрома "Восточный"

Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома "Восточный", передает ТАСС.

"Воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", – посетовал Путин в ходе совещания с правительством 11 ноября.

Он напомнил, что неоднократно требовал прозрачной работы по космодрому, тем более что "проект практически носит общенациональный характер" и на его реализацию выделяются крупные средства.

В заключение Путин потребовал обеспечить строгое целевое и прозрачное использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования.

За день до этого, 10 ноября, Путин призвал к решительной борьбе с коррупцией. Такое заявление он сделал на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Сегодня каждый сотрудник должен соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. В борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей нужно действовать решительно и целеустремленно", – отметил президент, добавив, что на эти цели государство выделяет большие средства.

"Восточный" – первый российский космодром, расположен на Дальнем Востоке в Амурской области. Общая площадь около 700 кв. километров. 6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома. В 2010 году заложен "Памятный знак" в честь начала работ. В 2011 году начато техническое и эскизное проектирование. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. Оно сопровождалось коррупционными скандалами, а также забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 млрд рублей – по официальным данным.



В конце марта 2019 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь космодрома фактически достроена, но принять ее в эксплуатацию нельзя из-за отсутствия документации. В июле Рогозин пожаловался на погоду, мешающую строить космодром, назвав местные ливни фантастикой.



В сентябре 2019 года Путин провел совещание по вопросам инфраструктуры космодрома, в ходе которого потребовал выдержать поставленные сроки и более ответственно относиться к работе. Он подчеркнул, что вокруг "Восточного" и так уже накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.