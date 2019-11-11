Вторник, 12 Ноябрь, 14:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,91
€ 70,48
Обь
98см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Путин рассказал про воровство при строительстве космодрома "Восточный"

, ИА "Амител"
Президент подчеркнул, что избежать хищений не удалось, несмотря на возбужденные уголовные дела
Владимир Владимирович отметил, что в России продолжают воровать / Фото: ivbg.ru

Владимир Владимирович отметил, что в России продолжают воровать / Фото: ivbg.ru

Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома "Восточный", передает ТАСС.

"Воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", – посетовал Путин в ходе совещания с правительством 11 ноября.

Он напомнил, что неоднократно требовал прозрачной работы по космодрому, тем более что "проект практически носит общенациональный характер" и на его реализацию выделяются крупные средства.

В заключение Путин потребовал обеспечить строгое целевое и прозрачное использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования.

За день до этого, 10 ноября, Путин призвал к решительной борьбе с коррупцией. Такое заявление он сделал на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Сегодня каждый сотрудник должен соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. В борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей нужно действовать решительно и целеустремленно", – отметил президент, добавив, что на эти цели государство выделяет большие средства.

"Восточный" – первый российский космодром, расположен на Дальнем Востоке в Амурской области. Общая площадь около 700 кв. километров. 6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома. В 2010 году заложен "Памятный знак" в честь начала работ. В 2011 году начато техническое и эскизное проектирование. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. Оно сопровождалось коррупционными скандалами, а также забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 млрд рублей – по официальным данным.

В конце марта 2019 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь космодрома фактически достроена, но принять ее в эксплуатацию нельзя из-за отсутствия документации. В июле Рогозин пожаловался на погоду, мешающую строить космодром, назвав местные ливни фантастикой.

В сентябре 2019 года Путин провел совещание по вопросам инфраструктуры космодрома, в ходе которого потребовал выдержать поставленные сроки и более ответственно относиться к работе. Он подчеркнул, что вокруг "Восточного" и так уже накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.11.2019 18:11
Рогозин

Словно из водопровода
Льет на нас с небес вода.
Полгода плохая погода.
Полгода - совсем никуда.

11.11.2019 18:26
- гость -

Погода в этом году действительно там была не очень. Топило населенные пункты по Амуру.

11.11.2019 18:27
- гость -

Ай, ай, ай, неприятность какая. Для компенсации потерь придется еще пенсионный возраст повысить, не иначе.

11.11.2019 18:34
- гость -

Говорю им: "Не воруйте!". А они все воруют и воруют! Вот что с ними делать? Друзья все-таки.

11.11.2019 18:41
Мимопроходящий

Пока не начнутся посадки, конфискации и расстрелы, это не закончится. Но т.к. законы принимают и подписывают друзья тех, кого надо посадить, конфисковать и расстрелять, то "Эта музыка будет вечна".

11.11.2019 18:42
- гость -

Садят, как повелось, - мелочь. Конечные адресаты наворованных сумм живы-здоровы, шлют нам привет и призывают бороться с коррупцией.

11.11.2019 19:22
- гость -

"Давайте сделаем взятки прозрачными! Даже статью затрат в смете, в проекте, в учете так назовем «откат». Будем облагать откаты налогами или установим плату за использование отката и будем перечислять в социальные фонды помощи?! "
(с)

11.11.2019 19:35
- гость -

Непрекращающий дождь смывал все следы воровства,а тёмные тучи мешали прозрачности работ,несмотря на их общенациональный характер.

11.11.2019 20:22
Гость

Запретить должностным лицам, в том числе президенту, членам правительства, депутатам и т. д. Иметь счета за границей, обучать там детей и всё наладится. Очень просто всё, нет политической воли.

12.11.2019 06:50
гость

далеко не все, необходимо разделить законодательную и исполнительную власть

12.11.2019 08:40
- гость -

А что он сделал чтоб не воровали, пусть расскажет. Задолбали уже распилом, а правосудия не видно.

12.11.2019 08:42
- гость -

Перед 1917 тоже двоевластие было. Власть в одни руки. Законов достаточно.

12.11.2019 10:41
АБОРИГЕН

Безграмотная болтовня. Уголовными делами и расстрелами воровство и коррупцию не победить. Схемы и методы работы подрядчиков на крупных проектах исключающих воровство и коррупцию уже давно созданы, не надо ныть, причитать и изобретать велосипед. Скажи прямо, мне выгодна старая восточная феодальная модель управления страной, это позволяет незаконно набивать личные карманы и обогащаться.

12.11.2019 13:11
Павел

Я знаю,но ничего поделать не могу .-это так надо понимать ? Выход один - поручить это дело Ротенбергам

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:52
Дороги в Барнауле перед приездом Медведева начали очищать от снега 3
13:48
Барнаульская компания "Селф" начала строить жилье в Сочи в 15 минутах от моря 0
13:39
Два трупа с ножевыми ранениями обнаружены в Камне-на-Оби 1
13:21
Учеников барнаульской школы эвакуировали из-за короткого замыкания в учительской 0
13:11
Шквалистый ветер обрушится на Алтайский край 12 и 13 ноября 4
13:01
В честь юбилея популярной рок-группы Наше Радио Барнаул разыгрывает билеты на концерт 1
12:59
Два десятка домов барнаульского микрорайона Поток остались без отопления 2
12:34
Усадьбу Ассанова отреставрировали в Бийске и "украсили" фасад кондиционерами 5
12:16
К приезду Медведева в алтайском селе Санниково стригут траву со снегом 24
12:07
Экс-худрук Молодежного театра Алтая уволился из-за конфликта с мэрией 0
12:02
Новосибирский доктор вошел в двадцатку врачей мира, помогающих в безнадежных случаях 0
11:51
Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома "Восточный" 3
11:35
Экологический патруль создадут на Алтае для наблюдения за воздухом, почвой и водой 1
11:21
Известный блогер Илья Варламов назвал Бийск самым грязным наукоградом в мире 12
11:18
National Interest рассказал, как ненависть Гитлера сделала Россию сверхдержавой 7
11:01
"Осень нам танцует вальс-бостон": разыгрываются билеты на концерт Александра Розенбаума 0
10:52
Ространснадзор выявил нарушения у AZUR air после инцидента в Барнауле 2
10:42
Глава правительства Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск 2
10:31
Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно 0
10:18
Пивные напитки хотят сделать в России более крепкими 9
10:08
Концепцию будущего парка "Изумрудный" решат на стратегической сессии 4
09:54
Россиянка в корсете пыталась вывезти в Китай почти килограмм ртути 3
09:36
Мэрия Барнаула в 2020 году может благоустроить больше трех общественных зон 9
09:14
Новый чехол на ЦУМе, "теракт" и встреча с Макаревичем: как Медведев гостил в Барнауле 1
09:02
Кудрин предложил пересмотреть некоторые формы социальных выплат 3
08:54
Путин поставил прививку от гриппа и посоветовал это сделать членам правительства 8
08:37
Взрыв прогремел на заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге 2
08:31
"Изучи интернет – управляй им": стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат для детей 0
08:02
Слухи об отравленном "Тархуне" опровергли в Минздраве Алтайского края 7
07:50
Автомобиль такси сбил пешехода в Барнауле 11
07:46
Визитная карточка. Бийчане в восторге от реконструкции бульвара им. Вали Максимовой 1
07:32
Дмитрий Медведев 12 ноября приезжает в Алтайский край 29
07:30
Как из неудобной планировки сделать комфортную и просторную квартиру 5
07:25
За грехи прошлого: промышленникам Алтайского края досчитывают НДС на сотни миллионов 17
07:02
Уголовное дело в отношении администратора скандального алтайского приюта отправили в суд 4
06:47
РПЦ предлагают выкупить магазин, чтобы построить спортзал в Барнауле 3
06:33
Свет, камера, мотор: в селе Смоленском открыли современный 3D-кинозал 0
06:21
Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами 0
06:16
Дело добровольное. Чем перепись населения 2020 года будет отличаться от предыдущей 4
06:02
Синичкин день. Что это за праздник и как привлечь в дом счастье и удачу 0
23:42
Подозреваемый в убийстве студентки Соколов попросил суд арестовать его 1
23:13
Жителя Алтайского края осудили за распространение детской порнографии 3
22:48
Кристине Асмус поступают угрозы после откровенных сцен в фильме "Текст" 9
22:14
Актриса из фильма Вуди Аллена "Светская жизнь" скончалась в возрасте 13 лет 0
21:48
Заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ пришлось прервать из-за подсудимого 6
21:12
Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве 6
20:43
Кремль назвал убийство студентки доцентом СПбГУ "актом безумия" 2
20:08
В Рубцовске отремонтировали пять квартир ветеранов-блокадников 1
19:41
СМИ: футболист Денис Глушаков хочет взыскать с бывшей жены 204 млн рублей 1
19:13
Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Барнауле 32

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.