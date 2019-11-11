Прокуратура накажет мэрию Барнаула за компенсации перевозчикам за льготников

Прокуратура Барнаула начала проверку сферы общественного транспорта. Результаты показали, что городские власти нарушали закон, когда распределяли деньги на возмещение расходов по льготным категориям пассажиров. Председателю комитета по дорожному хозяйству Антону Шеломенцеву внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа. Поводом для проверки стали многочисленные публикации в СМИ.

Как говорится в сообщении ведомства, мэрия нарушила закон при распределении средств. Одновременно с этим в прокуратуре нашли проблемы у перевозчиков. Например, не соблюдение расписания движения автобусов, недостаточное количество техники и водителей.

Как ранее писал amic.ru, ОАО "БарнаулПассажирТранс" отстаивало свои интересы на право получения недополученных доходов за перевозку льготников за последние два года. Сегодня каждый пассажир-льготник может приобрести два вида проездных – безлимитный по городу за 450 рублей и за 650 рублей с пригородом. В среднем одна поездка на автобусе для такого пассажира обходится в 10 рублей. Из городского бюджета не компенсируют перевозчикам убытки. Они несколько раз направляли письмо в адрес губернатора Алтайского края Виктору Томенко с просьбой разобраться в проблеме.

Позже провести проверку общественного транспорта Барнаула попросили активисты "Гражданского патруля". В частности, маршруты предприятия ОАО "БарнаулПассажирТранс" на направлениях № 1, 10, 17 и 24. Сам перевозчик сейчас проходит процедуру банкротства.