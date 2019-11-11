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Прокуратура накажет мэрию Барнаула за компенсации перевозчикам за льготников

, ИА "Амител"
Прокурор города внес представление председателю комитета по дорожному хозяйству Антону Шеломенцеву

Прокуратура Барнаула начала проверку сферы общественного транспорта. Результаты показали, что городские власти нарушали закон, когда распределяли деньги на возмещение расходов по льготным категориям пассажиров. Председателю комитета по дорожному хозяйству Антону Шеломенцеву внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа. Поводом для проверки стали многочисленные публикации в СМИ.

Как говорится в сообщении ведомства, мэрия нарушила закон при распределении средств. Одновременно с этим в прокуратуре нашли проблемы у перевозчиков. Например, не соблюдение расписания движения автобусов, недостаточное количество техники и водителей.

Как ранее писал amic.ru, ОАО "БарнаулПассажирТранс" отстаивало свои интересы на право получения недополученных доходов за перевозку льготников за последние два года. Сегодня каждый пассажир-льготник может приобрести два вида проездных – безлимитный по городу за 450 рублей и за 650 рублей с пригородом. В среднем одна поездка на автобусе для такого пассажира обходится в 10 рублей. Из городского бюджета не компенсируют перевозчикам убытки. Они несколько раз направляли письмо в адрес губернатора Алтайского края Виктору Томенко с просьбой разобраться в проблеме.

Позже провести проверку общественного транспорта Барнаула попросили активисты "Гражданского патруля". В частности, маршруты предприятия ОАО "БарнаулПассажирТранс" на направлениях № 1, 10, 17 и 24. Сам перевозчик сейчас проходит процедуру банкротства.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.11.2019 17:45
Уши Касплера...

и не только уши...

11.11.2019 21:23
гость

Что вы врете?
За 450 - 45 поездок в месяц, какой безлимит? Это за 600 безлимитный проезд.

11.11.2019 21:32
- гость -

А почему молчат про их 109 и 108 маршруты? Когда ценник за проезд в 1,5-2 раза выше,чем по городу (хотя та же Лебяжка является центральным районом г. Барнаула )... когда расписание 109 есть,но по нему не ездят... когда три автобуса один за другим (и 109 и 108,а иногда еще и следом 109к),а потом по часу - полтора нет ни одного???

12.11.2019 06:44
гость

т.е. прокуратура все ведет к тому чтобы льготный проезд был отменен

12.11.2019 08:50
- гость -

Все должно быть за деньги. Забудьте вы уже про социальное государство. Социальность осталась в советском союзе, пришел капитализьм.

12.11.2019 10:25
- гость -

Транспорт, как и другая инфраструктура города, должна финансироваться из бюджета. Полностью. Оплата проезда - это как бонус перевозчику, премия или чаевые, ну никак не основной доход.

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