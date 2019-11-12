За грехи прошлого: промышленникам Алтайского края досчитывают НДС на сотни миллионов

Промышленным предприятиям Алтайского края налоговая служба по результатам проверок доначисляет десятки, а то и сотни миллионов рублей по неуплаченному ранее НДС. Компании страдают от дополнительной нагрузки, которая ложится на них разом. "Почти нет предприятий, к которым не было бы претензий", – говорят в Союзе промышленников Алтая. Однако в налоговой утверждают: ничего лишнего служба не взыскивает.

Корень бед – незаконное возмещение

Налоговая проводит проверки по закону раз в три года, и проверяет, соответственно, предыдущую трехлетку. Но именно в этот период начала работать автоматизированная система АСК-2 НДС – программное обеспечение, которое теперь позволяет видеть фискальной службе все транзакции.

Это положило конец общеприменимой практике незаконного возмещения НДС.

Несколько руководителей предприятий подтвердили amic.ru, что с НДС "играло" большинство крупных и средних предприятий, таков был инструмент делового оборота в России.

"Это были общие правила"

"Мы так работали не потому, что хотели больше денег, чем конкуренты, а потому, что конкуренты так работали. Все так работали. Если бы мы платили иначе, чем они, то не смогли бы существовать на рынке в принципе. Сегодня все всё платят, то есть мы опять находимся в равных условиях с конкурентами", – говорит Виталий Смокотин, гендиректор компании "Мартика", пластиковые изделия которой продаются в крупных торговых сетях по стране.

На этом предприятии уже больше года идет проверка налоговой службой. Ожидаемое доначисление исчисляется миллионами и в десятки раз превышает прежние претензии налоговой к компании. "Мартика", не дожидаясь официального утверждения решения, уже заплатила всю сумму.

Хотя, по мнению Смокотина, наказание за прошлые грехи – это своего рода нарушение общественного договора между бизнесом и государством.

"Хорошо, запустили АСК-2 НДС. Государство могло бы условно сказать налогоплательщикам: теперь мы все видим, пусть прошлое останется в прошлом, но с этого момента все платят всё. Большинство бы согласилось", – говорит Смокотин.

Компания "Мартика", для справки, ежегодно платит порядка 200 млн налогов и соцплатежей, она заняла по итогам 2018 года 80-ю строчку в рейтинге крупнейших налогоплательщиков края.

Проблему доначислений подтверждает Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников края: "Она характерна абсолютно для всех предприятий", – сказал он. Союз намерен провести отдельное совещание по этой теме, пригласить на него Юрия Куриленко, руководителя регионального управления ФНС, чтобы "позадавать друг другу вопросы".

"Большие доначисления. У нас практически нет предприятий, к которым бы не было претензий у налоговой. Проверки идут до года, проверяют каждую бумагу – и находят что-то", – сказал Виктор Мещеряков.

Конечно, многие предприятия идут в суды, оспаривая решения налоговой и доказывая, что сделки с контрагентами носили реальный характер и возмещение НДС было законным. Но удается доказать это не всегда и не всем. Особенно после введения АСК-2 НДС.

Что говорят в налоговой?

В налоговой службе считают, что закон есть закон, а АСК-2 НДС – лишь инструмент, который в том числе позволяет выявлять нарушения.

"Мы ведь ничего лишнего не начисляем, только то, что предприятие должно было уплатить по закону", – говорит Юрий Куриленко.

Результаты всех проверок, по данным amic.ru, контролируются федеральным управлением – никаких допущений или поблажек здесь в принципе быть не может.

Сколько доначислили НДС в Алтайском крае?

Отдельных данных по промпредприятиям в статистике налоговой службы нет. Однако и на основании общих данных видно масштаб.

За январь-сентябрь 2019 года краевая налоговая служба дополнительно начислила 290,8 млн рублей НДС. Это 60% к такому же периоду прошлого года, то есть тогда эта сумма составляла чуть более 400 млн рублей.

При этом решения по некоторым проверкам еще не вынесены, как это видно на примере той же "Мартики".

Всего в 2018 году, сообщили amic.ru в управлении ФНС по краю, налогоплательщикам края дополнительно начислили 726,3 млн рублей, а в 2017 году – 857 млн. В прошлом году еще на 407,9 млн рублей предприятия скорректировали свои выплаты добровольно.

При этом год от года падает доля доначислений по итогам выездных проверок. То есть теперь даже дистанционно налоговики видят практически все. Сумма доначислений по результатам камеральных проверок в текущем году выросла на 70% по сравнению с прошлым годом.