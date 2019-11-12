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За грехи прошлого: промышленникам Алтайского края досчитывают НДС на сотни миллионов

, ИА "Амител", Елена Маслова
Отраслевой союз собирается обсудить проблему с налоговиками
Промышленность / Фото: Екаерина Смолихина / amic.ru

Промышленность / Фото: Екаерина Смолихина / amic.ru

Промышленным предприятиям Алтайского края налоговая служба по результатам проверок доначисляет десятки, а то и сотни миллионов рублей по неуплаченному ранее НДС. Компании страдают от дополнительной нагрузки, которая ложится на них разом. "Почти нет предприятий, к которым не было бы претензий", – говорят в Союзе промышленников Алтая. Однако в налоговой утверждают: ничего лишнего служба не взыскивает.

Корень бед – незаконное возмещение

Налоговая проводит проверки по закону раз в три года, и проверяет, соответственно, предыдущую трехлетку. Но именно в этот период начала работать автоматизированная система АСК-2 НДС – программное обеспечение, которое теперь позволяет видеть фискальной службе все транзакции.

Это положило конец общеприменимой практике незаконного возмещения НДС.

Несколько руководителей предприятий подтвердили amic.ru, что с НДС "играло" большинство крупных и средних предприятий, таков был инструмент делового оборота в России.

"Это были общие правила"

"Мы так работали не потому, что хотели больше денег, чем конкуренты, а потому, что конкуренты так работали. Все так работали. Если бы мы платили иначе, чем они, то не смогли бы существовать на рынке в принципе. Сегодня все всё платят, то есть мы опять находимся в равных условиях с конкурентами", – говорит Виталий Смокотин, гендиректор компании "Мартика", пластиковые изделия которой продаются в крупных торговых сетях по стране.

На этом предприятии уже больше года идет проверка налоговой службой. Ожидаемое доначисление исчисляется миллионами и в десятки раз превышает прежние претензии налоговой к компании. "Мартика", не дожидаясь официального утверждения решения, уже заплатила всю сумму.

Хотя, по мнению Смокотина, наказание за прошлые грехи – это своего рода нарушение общественного договора между бизнесом и государством.

"Хорошо, запустили АСК-2 НДС. Государство могло бы условно сказать налогоплательщикам: теперь мы все видим, пусть прошлое останется в прошлом, но с этого момента все платят всё. Большинство бы согласилось", – говорит Смокотин. 

Компания "Мартика", для справки, ежегодно платит порядка 200 млн налогов и соцплатежей, она заняла по итогам 2018 года 80-ю строчку в рейтинге крупнейших налогоплательщиков края.

Проблему доначислений подтверждает Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников края: "Она характерна абсолютно для всех предприятий", – сказал он. Союз намерен провести отдельное совещание по этой теме, пригласить на него Юрия Куриленко, руководителя регионального управления ФНС, чтобы "позадавать друг другу вопросы".

"Большие доначисления. У нас практически нет предприятий, к которым бы не было претензий у налоговой. Проверки идут до года, проверяют каждую бумагу – и находят что-то", – сказал Виктор Мещеряков.

Конечно, многие предприятия идут в суды, оспаривая решения налоговой и доказывая, что сделки с контрагентами носили реальный характер и возмещение НДС было законным. Но удается доказать это не всегда и не всем. Особенно после введения АСК-2 НДС. 

Что говорят в налоговой?

В налоговой службе считают, что закон есть закон, а АСК-2 НДС – лишь инструмент, который в том числе позволяет выявлять нарушения.

"Мы ведь ничего лишнего не начисляем, только то, что предприятие должно было уплатить по закону", – говорит Юрий Куриленко.

Результаты всех проверок, по данным amic.ru, контролируются федеральным управлением – никаких допущений или поблажек здесь в принципе быть не может.

Сколько доначислили НДС в Алтайском крае?

Отдельных данных по промпредприятиям в статистике налоговой службы нет. Однако и на основании общих данных видно масштаб.

За январь-сентябрь 2019 года краевая налоговая служба дополнительно начислила 290,8 млн рублей НДС. Это 60% к такому же периоду прошлого года, то есть тогда эта сумма составляла чуть более 400 млн рублей.

При этом решения по некоторым проверкам еще не вынесены, как это видно на примере той же "Мартики".

Всего в 2018 году, сообщили amic.ru в управлении ФНС по краю, налогоплательщикам края дополнительно начислили 726,3 млн рублей, а в 2017 году – 857 млн. В прошлом году еще на 407,9 млн рублей предприятия скорректировали свои выплаты добровольно.

При этом год от года падает доля доначислений по итогам выездных проверок. То есть теперь даже дистанционно налоговики видят практически все. Сумма доначислений по результатам камеральных проверок в текущем году выросла на 70% по сравнению с прошлым годом.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

12.11.2019 08:10
- гость -

Налоги это всё - производство ничто!

12.11.2019 08:28
- гость -

Уважаю министра Орешкина он в глаза высказал Кудрину по работе счётной палаты так же работает и налоговая. Годами проверяют потом отменяют.

12.11.2019 08:35
месный

чё разрывы по НДС, кто-то в цепочке его не заплатит, а предъявляют потом тому с кого можно содрать?

12.11.2019 09:11
- гость -

Вопросы надо задавать не Куриленко а нами избранным законодателям.

12.11.2019 09:23
- гость -

Чё разнылись то опять? Налоги сдерут,а это значит,что Нам добавят пенсии,и средние зарплаты!

12.11.2019 09:25
Бабуля

Многие играли в НДС и весьма хорошо на этом обогатились.Многие думали,что за это ничего не будет.А тут времена тяжелые,вспомнили про игры..Все так предсказуемо.

12.11.2019 10:01
гость

В свое время мы разбились обьяснять , что сдерут с вас производителей три шкуры. НДС не простят это налог ДАМ, за него содють. А теперь еще подумайте и прошерстите своих контрагентов дешманских кто не укладывается в + 20% реальной уплаты.

12.11.2019 10:03
гость

У меня у одного вопрос к налоговой - А ЧЕ ТАК ДОЛГО ТО ??? В других регионах это прошли в 17-18 годах . Сегодня уже ловят и садят тех кто рисовал заводам этот НДС, сухари сушат, у нас почему отставание на 2 года?

12.11.2019 10:33
гость

Такое ощущение что сознательно рисовальщикам дали 2 года подзаработать на тюрьму, сухарики. А сколько обеленного бизнеса закрыли зря ??

12.11.2019 10:49
- гость -

А ЧЕ ТАК ДОЛГО ТО ???

срок исковой давности 3 года )))

12.11.2019 10:59
- гость -

Прекрасно!

Сдохнут последние ещё дышащие и ... эх заживём! Опять лапти и лучина!
Верной дорогой идёте товариЗЧи!

Сколь заводов закрылось в Барнеаполе? Ещё штук пять-семь закрыть/обанкротить и трындец как здорово будет!

Кто там на поднятие пенЗии надеется? Как зовут дурилочку? Обзовись болезный!
Ты случаем не в погонах ЛИ?

Счётная палата-око президента сказала, что каждый шестой рубль из бюджета разворовывается.
ДАМ ещё будучи президентом, подтвердил это.

Так что , из доначисленного тоже стырят каждый шестой рублик, это в лучшем случаЕ, а то и поболее.
А ума снизить налоги , дать производству дышать - НЕТУ, ибо ДЭБИЛЫ...
Т.К. пока есть нефть и газ и +не весь лес в Китай выпилили, никто проблемами индейцев заниматься не будет... Шерифу пофиг.
Держитесь там, терпилы....

12.11.2019 11:03
гость

Открою страшную тайну: АСК НДС работает с 2010 года неофициально, копили базу данных, методы оптимизации, конкретные ФИО заносились в базу данных. "При этом год от года падает доля доначислений по итогам выездных проверок. То есть теперь даже дистанционно налоговики видят практически все. Сумма доначислений по результатам камеральных проверок в текущем году выросла на 70% по сравнению с прошлым годом." Вы все цепочки видите с конца 2014 года. В первом кв 2015 обещали открыть доступ к проверкам сф контрагентов за предидущий квартал, ничего из обещанного не выполнили. А теперь задним числом сколько еще закроется бизнеса они просто не потянут доплату, потому что вами же открытые ООО шки за мелкую комиссию замыкали цепочки для них! Когда обещанная и заявленная работа с бизнесом будет выстроена достойно и в реальном времени будет исполнятся все что аннонсируется?

12.11.2019 11:29
Гость:

Дополнительно изъятые налоги -> Снижение инвестиций, отсутствие роста зарплат -> Снижение покупательской способности -> Падение оборота торговли -> Снижение производства -> Рост себестоимости -> Рост цены, снижение объемов производства, сокращение персонала -> Ещё снижение покупательской способности и так далее идёт спираль кризиса....

12.11.2019 11:49
- гость -

Всё, что "зарабатывает" менее 360 000 руб. в год на человека, вообще не должно облагаться налогами! Т.к. это всего лишь 500$ в месяц, или менее 3-х долларов в час.

12.11.2019 12:49
- гость -

Гость:12.11.2019 11:29
Вы правы на 100 процентов...
К сожалению.....

12.11.2019 13:07
- гость -

В Китае не облагается до 10000 долларов.

12.11.2019 13:28
гость

А схема работы не поменялась , хоть и доплатили, ОГЛАСИТЕ СКОЛЬКО СТОРГОВАЛИ у налоговой для профиту?

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