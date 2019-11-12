Свет, камера, мотор: в селе Смоленском открыли современный 3D-кинозал

Жители села Смоленского в Алтайском крае смогут смотреть мировые и отечественные кинопремьеры в 3D на большом экране. Для этого им теперь не придется ездить в Бийск или Барнаул. 7 ноября здесь начал работать современный кинозал.

Первый в рамках нацпроекта

Кинотеатр в Смоленском стал первым в Алтайском крае, который открыли в рамках нацпроекта "Культура". Открытие посетила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. По ее словам, главная цель федеральной программы – дать возможность сельчанам смотреть большое кино в хорошем качестве и одновременно с жителями Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

"Согласитесь, что поход в кинотеатр с семьей, друзьями – это не то же самое, что мы сидим у себя дома перед телевизором, за гаджетами, это все-таки культурное событие, возможность выйти в свет, увидеть своих соседей, пообщаться и, конечно, погрузиться в удивительную атмосферу мира кино", – сказала Безрукова.

Она также отметила, что работникам Дома культуры, которые будут заниматься организацией кинопоказов, придется многому учиться: отбирать фильмы, заключать договоры с дистрибьюторами, обеспечивать систематические кинопоказы. Но в итоге все это поможет предоставить жителям Смоленского района те же возможности, которые есть у городских жителей края и населенных пунктов, где уже открыты 3D-кинозалы.

Не хуже чем в городе

Елена Безрукова подчеркнула, что качество показа в новом кинотеатре не уступает тому, что есть в Барнауле.

На необходимое оборудование потратили около 5 млн рублей из федерального бюджета. Для кинозала закупили современный экран, систему для показа фильмов в 3D, звуковую технику, цифровой проектор и даже систему тифлокомментирования, которая позволяет посещать сеансы даже незрячим людям.

Глава Смоленского района Людмила Моисеева выразила надежду, что кинозал будет посещать как можно больше людей. Ведь теперь, чтобы посмотреть кино на большом экране, жителям Смоленского не нужно будет добираться до Бийска и Барнаула.

Кстати, без "своего" кино в Смоленском жили долго: единственный кинотеатр здесь закрыли 10 лет назад. Новый же кинозал открыли в многофункциональном культурно-досуговом центре. Он появился в селе в 2014 году, после капитального ремонта местного Дома культуры. На реконструкцию потратили более 60 млн рублей из краевого бюджета.

Для Смоленского появление современного кинозала – огромный прогресс, подчеркнула местная жительница, заслуженный работник культуры РСФСР Раиса Кацубина.

"У нас в селе уже продолжительное время нет кинопоказов. И конечно, сейчас население привыкло смотреть фильмы по телевизору. Но я думаю, что для Смоленского района открытие 3D-кинозала – это что-то новое, и обязательно вызовет интерес у людей. Вот, например, Дом культуры, который пять лет назад отремонтировали, и он замечательно работает. Это дало толчок к развитию нашей самодеятельности. Занимаются и дети, и взрослые. Какие превосходные концерты показывают. Иногда смотришь на коллективы и исполнителей, и думаешь, что это не наши выступают – настолько вырос их творческий уровень", – рассказала Кацубина.

В рамках торжественного открытия в стенах кинозала состоялся и первый кинопоказ: зрители посмотрели семейную комедию "Успех" режиссера Павла Руминова. Посмотрели, кстати, одновременно со всей страной: именно в этот день картина и вышла в прокат.

Добавим, заявку Смоленского района Алтайского края на создание 3D-кинотеатра одобрил Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Федеральные средства поступили в регион по всероссийской программе поддержки кинозалов в населенных пунктах РФ, которая с 2019 года включена в национальный проект "Культура". Еще один 3D-кинозал откроется в конце ноября в районном центре Ключи Ключевского района.