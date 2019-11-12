Вторник, 12 Ноябрь, 08:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,91
€ 70,48
Обь
105см -55

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Свет, камера, мотор: в селе Смоленском открыли современный 3D-кинозал

, ИА "Амител"
Без "своего" большого кино здесь жили 10 лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители села Смоленского в Алтайском крае смогут смотреть мировые и отечественные кинопремьеры в 3D на большом экране. Для этого им теперь не придется ездить в Бийск или Барнаул. 7 ноября здесь начал работать современный кинозал.

Первый в рамках нацпроекта

Кинотеатр в Смоленском стал первым в Алтайском крае, который открыли в рамках нацпроекта "Культура". Открытие посетила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. По ее словам, главная цель федеральной программы – дать возможность сельчанам смотреть большое кино в хорошем качестве и одновременно с жителями Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

"Согласитесь, что поход в кинотеатр с семьей, друзьями – это не то же самое, что мы сидим у себя дома перед телевизором, за гаджетами, это все-таки культурное событие, возможность выйти в свет, увидеть своих соседей, пообщаться и, конечно, погрузиться в удивительную атмосферу мира кино", – сказала Безрукова.

Она также отметила, что работникам Дома культуры, которые будут заниматься организацией кинопоказов, придется многому учиться: отбирать фильмы, заключать договоры с дистрибьюторами, обеспечивать систематические кинопоказы. Но в итоге все это поможет предоставить жителям Смоленского района те же возможности, которые есть у городских жителей края и населенных пунктов, где уже открыты 3D-кинозалы.

Не хуже чем в городе

Елена Безрукова подчеркнула, что качество показа в новом кинотеатре не уступает тому, что есть в Барнауле.

На необходимое оборудование потратили около 5 млн рублей из федерального бюджета. Для кинозала закупили современный экран, систему для показа фильмов в 3D, звуковую технику, цифровой проектор и даже систему тифлокомментирования, которая позволяет посещать сеансы даже незрячим людям.

Глава Смоленского района Людмила Моисеева выразила надежду, что кинозал будет посещать как можно больше людей. Ведь теперь, чтобы посмотреть кино на большом экране, жителям Смоленского не нужно будет добираться до Бийска и Барнаула.

Кстати, без "своего" кино в Смоленском жили долго: единственный кинотеатр здесь закрыли 10 лет назад. Новый же кинозал открыли в многофункциональном культурно-досуговом центре. Он появился в селе в 2014 году, после капитального ремонта местного Дома культуры. На реконструкцию потратили более 60 млн рублей из краевого бюджета.

Для Смоленского появление современного кинозала – огромный прогресс, подчеркнула местная жительница, заслуженный работник культуры РСФСР Раиса Кацубина.

"У нас в селе уже продолжительное время нет кинопоказов. И конечно, сейчас население привыкло смотреть фильмы по телевизору. Но я думаю, что для Смоленского района открытие 3D-кинозала – это что-то новое, и обязательно вызовет интерес у людей. Вот, например, Дом культуры, который пять лет назад отремонтировали, и он замечательно работает. Это дало толчок к развитию нашей самодеятельности. Занимаются и дети, и взрослые. Какие превосходные концерты показывают. Иногда смотришь на коллективы и исполнителей, и думаешь, что это не наши выступают – настолько вырос их творческий уровень", – рассказала Кацубина.

В рамках торжественного открытия в стенах кинозала состоялся и первый кинопоказ: зрители посмотрели семейную комедию "Успех" режиссера Павла Руминова. Посмотрели, кстати, одновременно со всей страной: именно в этот день картина и вышла в прокат.

Добавим, заявку Смоленского района Алтайского края на создание 3D-кинотеатра одобрил Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Федеральные средства поступили в регион по всероссийской программе поддержки кинозалов в населенных пунктах РФ, которая с 2019 года включена в национальный проект "Культура". Еще один 3D-кинозал откроется в конце ноября в районном центре Ключи Ключевского района.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
08:54
Путин сделал прививку от гриппа и посоветовал это сделать членам правительства 1
08:43
Новый чехол на ЦУМе, "теракт" и встреча с Макаревичем: как Медведев гостил в Барнауле 0
08:37
Взрыв прогремел на заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге 0
08:31
"Изучи интернет — управляй им": стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат для детей 0
08:02
Слухи об отравленном "Тархуне" опровергли в Минздраве Алтайского края 5
07:50
Автомобиль такси сбил пешехода в Барнауле 6
07:46
Визитная карточка. Бийчане в восторге от реконструкции бульвара им. Вали Максимовой 0
07:32
Дмитрий Медведев 12 ноября приезжает в Алтайский край 12
07:30
Как из неудобной планировки сделать комфортную и просторную квартиру 1
07:25
За грехи прошлого: промышленникам Алтайского края досчитывают НДС на сотни миллионов 3
07:02
Уголовное дело в отношении администратора скандального алтайского приюта отправили в суд 2
06:47
РПЦ предлагают выкупить магазин, чтобы построить спортзал в Барнауле 0
06:33
Свет, камера, мотор: в селе Смоленском открыли современный 3D-кинозал 0
06:21
Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами 0
06:16
Дело добровольное. Чем перепись населения 2020 года будет отличаться от предыдущей 1
06:02
Синичкин день. Что это за праздник и как привлечь в дом счастье и удачу 0
23:42
Подозреваемый в убийстве студентки Соколов попросил суд арестовать его 1
23:13
Жителя Алтайского края осудили за распространение детской порнографии 0
22:48
Кристине Асмус поступают угрозы после откровенных сцен в фильме "Текст" 4
22:14
Актриса из фильма Вуди Аллена "Светская жизнь" скончалась в возрасте 13 лет 0
21:48
Заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ пришлось прервать из-за подсудимого 4
21:12
Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве 5
20:43
Кремль назвал убийство студентки доцентом СПбГУ "актом безумия" 2
20:08
В Рубцовске отремонтировали пять квартир ветеранов-блокадников 0
19:41
СМИ: футболист Денис Глушаков хочет взыскать с бывшей жены 204 млн рублей 1
19:13
Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Барнауле 24
18:33
В Бийске начали вывозить скопившийся мусор 3
18:01
Путин рассказал про воровство при строительстве космодрома "Восточный" 12
17:42
Более 40% жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа 8
17:36
В Минздраве назвали смертельную для россиянина дозу водки 6
17:28
"Окей, бумер": откуда взялся этот мем и что он означает 6
17:15
Прокуратура накажет мэрию Барнаула за компенсации перевозчикам за льготников 5
17:08
Зачем в Алтайском крае создают молодежное правительство 13
16:55
В алтайских селах увеличат размер единовременных выплат молодым педагогам 0
16:48
Главный агроном тепличного комбината "Индустриальный" попал под следствие 3
16:33
Умер Михаил Будкеев – один из старейших алтайских художников 1
16:17
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку на инвалидной коляске 19
15:53
В Алтайском крае внук убил бабушку за отказ дать ему в долг 0
15:27
Только 2% россиян отказались от наличных денег 7
15:15
Омичи спасли вмерзшую в лед краснокнижную птицу и отправили ее в Барнаул 3
14:58
Женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна девятого этажа в Москве 5
14:35
Егор Крид записал видео для девочки, которую выгнали с чаепития в Новосибирске 11
14:11
"Почта России" сократит срок доставки посылок для большинства россиян 10
13:57
Морозы до -27 градусов. Какая погода будет на Алтае на этой неделе и когда выпадет снег 4
13:31
Рецидивиста в Барнауле задержали по подозрению в двойном убийстве 3
13:15
В эфире Радио Дача Барнаул назвали победителя популярного интернет-конкурса 4
13:01
Россия попала в список десяти "самых пьющих стран мира" 13
12:53
Пропавших охотников в Новосибирской области нашли мертвыми 4
12:44
Серьезное ДТП произошло на территории барнаульской больницы 26
12:30
ВТБ запустил мобильное приложение, превращающее смартфон в терминал 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.