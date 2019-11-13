Фото: www.archphotoawards.com

Жюри конкурса Architectural Photography Awards 2019 представили работы, которые поборются за звание лучшей архитектурной фотографии. Всего в шорт-лист вошли 24 снимка. Фотографы будут соревноваться в шести номинациях: "Экстерьер", "Интерьер", "Чувство места", "Эксплуатация здания", "Фото на телефон" и "Портфолио".

Всего в конкурсе приняли участие 2000 работ из 42 стран. Стоит отметить, что в финал вышел снимок одного из микрорайонов Иркутска, сделанного фотографом Ма ЧенРонг. Этот и другие снимки – в нашей фотоленте.