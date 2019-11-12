"Осень нам танцует вальс-бостон": разыгрываются билеты на концерт Александра Розенбаума

Концерт Александра Розенбаума состоится 14 ноября 2019 года на сцене Дворца культуры Моторостроителей.

Песни шансонье любят и знают как минимум уже два поколения. Его пронзительные и осмысленные тексты – "Вальс-бостон", "Извозчик", "Утиная охота", "Черный тюльпан", "Казачья", "Гоп-стоп", "Ау" – знакомы каждому. Музыка Александра Розенбаума – поистине народная, она повествует об обычной жизни простых людей.

В программу "Мы живы" артист включил и новые, и старые песни – те, что давно не слышали зрители, и те, без которых не проходит ни один его концерт.

Специально для поклонников Александра Розенбаума Радио Шансон Барнаул устраивает розыгрыш билетов на его концерт. Их можно выиграть в эфире радиостанции на волне 101.9 FM, а также в официальной группе Радио Шансон Барнаул "ВКонтакте".