В Бийске начали вывозить скопившийся мусор

После введения в Бийске режима ЧС из-за скопившегося мусора, свалки начали вывозить.

Всего планируют очистить семь площадок, на которых и был объявлен режим ЧС, в том числе в переулках Дружном, Донском, улицах Горно-Алтайской, Разина и Лермонтова. Вывезти все отходы рассчитывают за три дня. Средства выделены из местного бюджета.

Две из семи свалок уже ликвидированы, вывезено 40 тонн отходов. В работе задействован погрузчик, пять единиц грузовой техники и десять человек, сообщает Минстрой по региону.

Вместе с тем, власти решают вопрос о дальнейших действиях по разрешению сложившейся ситуации. Запланировано рабочее совещание с участием руководителей администрации города, регоператора, полигона и представителями прокуратуры региона.

Напомним, что 11 ноября в Бийске из-за неблагоприятной экологической обстановки был введен режим ЧС, в связи с тем, что регоператор и управляющие компании не принимали мер по ликвидации свалок.