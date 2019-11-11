Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Барнауле

Первый секретарь Алтайского крайкома партии "Коммунисты России" Сергей Матасов в социальных сетях опубликовал обращение к Виктору Томенко, с просьбой установить памятник Сталину в Барнауле.

Открытие памятника коммунисты предложили провести в честь сразу нескольких дат: 140 лет со дня рождения И.В. Сталина, 75 лет Великой Победы, 90 лет со дня посещения И.В. Сталиным Барнаула.

"На сегодняшний день, по прошествии десятилетий, можно только отдать должное той выдающейся и благотворной роли, которую сыграл Иосиф Виссарионович Сталин в истории нашей страны. Влияние Сталина на ход исторических событий было столь значительно, что никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть его образ из народной памяти. Наоборот, с каждым годом все больше честных людей в России и других бывших советских республиках вспоминают великое имя И.В. Сталина, его жизнь, беззаветно отданную нашему народу, нашей стране, нашему государству. Многие и сегодня ставят его в пример", – сказано в обращении.

Увековечить память Сталина предлагают на одной из двух площадок: напротив здания краевой администрации, рядом с памятником Ленину или памятной плитой на здании Барнаульской городской Думы.