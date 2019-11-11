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Новости

Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Барнауле

, ИА "Амител"
Соответствующее обращение адресовали Виктору Томенко
Фото: mordovia.tv

Фото: mordovia.tv

Первый секретарь Алтайского крайкома партии "Коммунисты России" Сергей Матасов в социальных сетях опубликовал обращение к Виктору Томенко, с просьбой установить памятник Сталину в Барнауле.

Открытие памятника коммунисты предложили провести в честь сразу нескольких дат: 140 лет со дня рождения И.В. Сталина, 75 лет Великой Победы, 90 лет со дня посещения И.В. Сталиным Барнаула. 

"На сегодняшний день, по прошествии десятилетий, можно только отдать должное той выдающейся и благотворной роли, которую сыграл Иосиф Виссарионович Сталин в истории нашей страны. Влияние Сталина на ход исторических событий было столь значительно, что никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть его образ из народной памяти. Наоборот, с каждым годом все больше честных людей в России и других бывших советских республиках вспоминают великое имя И.В. Сталина, его жизнь, беззаветно отданную нашему народу, нашей стране, нашему государству. Многие и сегодня ставят его в пример", – сказано в обращении.

Увековечить память Сталина предлагают на одной из двух площадок: напротив здания краевой администрации, рядом с памятником Ленину или памятной плитой на здании Барнаульской городской Думы.  

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.11.2019 19:54
- гость -

Неистово за!
Только ради того, как будет от этого корежить и гнидо-либерастов с одной стороны и т.н. "демократов" с другой

11.11.2019 19:54
технарь

знатные провокаторы, ничего они устанавливать не хотят!
все места заведомо непроходные.

11.11.2019 19:58
Чучмек

Я за

11.11.2019 21:01
- гость -

все места заведомо непроходные.

Да сфигали? Если он будет смотреть на крайад и кулаком им грозить, то наш туркластер сможет приблизиться к показателям Анталии по посещениям..

11.11.2019 21:07
Гоша

Обязательно нужно установить! Нужно помнить отца - воспитателя!
Если бы не такой. как Сталин у нас сейчас бы была страна Д...БИЛОВ, а так, они только сейчас плодиться начали)

11.11.2019 21:10
- гость -

Какая-то фантасмагория...

11.11.2019 21:12
Гоша

Нужно установить ТРИ памятника: 1н в аэропорте, чтобы прямо смотрел на прилетевших, 2й на вокзале, чтобы смотрел на приехавших, а 3й возле центрального входа в администрацию города,чтобы смотрел прямо на двер. 3й памятник должен быть исполнен с более строгим выражением.

11.11.2019 21:18
Пэнсионэр

Какого Сталина?!! Требую Солнцеликого в лучах заката..... В руке граната!!!!!

11.11.2019 21:23
- гость -


11.11.2019 21:18
Пэнсионэр


вот пройдет 90 лет с момента посещения, тогда и трэбуй. ну или внукам завещай, если доживут..

12.11.2019 00:08
гость

млн-ны безвинно погибших, какой памятник, идиоты

12.11.2019 02:05
-гость-

ну и Пол Пота сразу надо бы, чтоб два раза не вставать

12.11.2019 06:32
- гость -

млн-ны безвинно погибших, какой памятник,

Вы забыли про сотни тысяч съеденных младенцев.

12.11.2019 06:36
гость

лучший памятник Сталину-ГУЛАГ, возродить ГУЛАГ для коммунистов

12.11.2019 07:16
- гость -

Нет, чтобы что-то радующее душу сваять.

Можно и дальше пойти. Поставить Дзержинскому, Троцкому.
Или Арманд, Колонтай - они тоже по-своему известны.

12.11.2019 07:45
могиканин

"Можно и дальше пойти. Поставить Дзержинскому, Троцкому.
Или Арманд, Колонтай - они тоже по-своему известны." ну и каша у тебя в голове!

12.11.2019 07:47
гость

насилие сейчас ставится выше морали, что совершенно не трудно, мораль отсутствует

12.11.2019 07:52
Пионер

То чувство, когда цель у партии только одна - поставить где-нибудь памятник Сталину.

12.11.2019 08:02
- гость -

12.11.2019 07:45
могиканин

Ну зато вы отличаетесь здесь умом - хоть сразу бери вас и печатай.
Слово сарказм - не, никогда не слышали!

12.11.2019 08:03
АБОРИГЕН

Пошли к чёрту со своим усатым выродком!

12.11.2019 08:31
Лола

Провести день Сталина в школах и вузах . Рассказать молодежи о его достижениях в экономике, в вынужденном наведении порядка в стране, чтобы выиграть войну. О вкладе в развитии науки.
А памятники - это просто моразм, его снесут.
Главная память это люди, молодое поколение.

12.11.2019 08:34
- гость -

Абориген, да куда ему до вас....
Кто Он, и кто вы

12.11.2019 08:38
- гость -

При Сталине воровство каралось, а в кино пропагандировали действительно моральные ценности.
Сейчас гордятся распущенностью, умением хитро обходить законы и незаконно пользоваться госсредствами.

12.11.2019 08:39
- гость -

12.11.2019 08:31
Лола
А вам не приходила в голову идея что бы выиграть войну малой кровью не стоило "большие умы" подводить под расстрел и сажать в ГУЛАГ? Может тогда и война могла не затянутся.

12.11.2019 08:53
- гость -

Ты смотри как либерасты Сталина испугались! Надо, надо его памятник поставить, чтоб прям в окна крайадминистрации заглядывал и житья им не давал!

12.11.2019 09:12
Лола

8.39
История не терпит сослагательного. Судить спустя 70 лет легко. А вот поднять страну с разрухи современная власть не может так как он.
Малыми врятли. Там были люди которые хотели поддержать интервентов, как это делали белые в гражданку.

12.11.2019 09:16
- гость -

12.11.2019 08:39
- гость -
А вам не приходило в голову что не доросло сознаниенарод до

12.11.2019 09:17
- гость -

Не доросло сознание народа до свободы которую вы хотите. Разлагает она ваши умы и сердца. Свобода это ответственность за свои поступки, а не возможность гадить на всех и пилить бюджет.

12.11.2019 10:09
АБОРИГЕН

Ноют ребра у рабов по хозяйскому сапогу и хребет чешется по хлысту. Убожество, других слов нет.

12.11.2019 10:09
- гость -

Хотят , пусть ставят. Каждый сублимирует как хочет.

12.11.2019 10:46
АБОРИГЕН

12.11.2019 10:09
- гость -
Да ради боха! Вот и пусть воткнут эту позоруху где нибудь в своем молельном доме где они свои шабаши проводят. В общественных местах эта срамота совершенно не приемлема.

12.11.2019 11:02
- гость -

Только недалекий человек может написать про сапог и хлыст.
Сама модель существования человеческого сообщества через государственные институты, когда соблюдинение правил поведения определяемых законом, должны контролировать исполнительные органы (МВД и прочая...), говорит о неспособности общества к свободе.
В слабом государстве разгул преступности.
А о свободе кричат те кто стремится запрыгнуть во власть идорваться до привилегий ей сопутствующих.
все это старо как мир...даже обсуждать нет желания

12.11.2019 12:00
АБОРИГЕН

12.11.2019 11:02
- гость -
Только дурак может написать что наличие гос.институтов говорит о неспособности общества к свободе и саму свободу воспринимает только как возможность куда то запрыгнуть. Действительно, тут и обсуждать нечего.

12.11.2019 14:00
Fkt

Надо такой памятник: сверху Сталин, а у его ног ежов, абакумов и берия избивают неугодных. а еще ниже люди веселятся.

12.11.2019 14:04
- гость -

12.11.2019 11:02
- гость -
говорит о неспособности общества к свободе.

Езжайте тогда в свободную страну США, если вы уже не там.
Там больше 2 млн заключенных, это больше чем в любой другой стране мира.

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