Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Барнауле

Первый секретарь Алтайского крайкома партии "Коммунисты России" Сергей Матасов в социальных сетях опубликовал обращение к Виктору Томенко, с просьбой установить памятник Сталину в Барнауле.
Открытие памятника коммунисты предложили провести в честь сразу нескольких дат: 140 лет со дня рождения И.В. Сталина, 75 лет Великой Победы, 90 лет со дня посещения И.В. Сталиным Барнаула.
"На сегодняшний день, по прошествии десятилетий, можно только отдать должное той выдающейся и благотворной роли, которую сыграл Иосиф Виссарионович Сталин в истории нашей страны. Влияние Сталина на ход исторических событий было столь значительно, что никакие потоки лжи и клеветы не в силах вычеркнуть его образ из народной памяти. Наоборот, с каждым годом все больше честных людей в России и других бывших советских республиках вспоминают великое имя И.В. Сталина, его жизнь, беззаветно отданную нашему народу, нашей стране, нашему государству. Многие и сегодня ставят его в пример", – сказано в обращении.
Увековечить память Сталина предлагают на одной из двух площадок: напротив здания краевой администрации, рядом с памятником Ленину или памятной плитой на здании Барнаульской городской Думы.
Комментарии
Неистово за!
Только ради того, как будет от этого корежить и гнидо-либерастов с одной стороны и т.н. "демократов" с другой
знатные провокаторы, ничего они устанавливать не хотят!
все места заведомо непроходные.
Я за
все места заведомо непроходные.
Да сфигали? Если он будет смотреть на крайад и кулаком им грозить, то наш туркластер сможет приблизиться к показателям Анталии по посещениям..
Обязательно нужно установить! Нужно помнить отца - воспитателя!
Если бы не такой. как Сталин у нас сейчас бы была страна Д...БИЛОВ, а так, они только сейчас плодиться начали)
Какая-то фантасмагория...
Нужно установить ТРИ памятника: 1н в аэропорте, чтобы прямо смотрел на прилетевших, 2й на вокзале, чтобы смотрел на приехавших, а 3й возле центрального входа в администрацию города,чтобы смотрел прямо на двер. 3й памятник должен быть исполнен с более строгим выражением.
Какого Сталина?!! Требую Солнцеликого в лучах заката..... В руке граната!!!!!
11.11.2019 21:18
Пэнсионэр
вот пройдет 90 лет с момента посещения, тогда и трэбуй. ну или внукам завещай, если доживут..
млн-ны безвинно погибших, какой памятник, идиоты
ну и Пол Пота сразу надо бы, чтоб два раза не вставать
млн-ны безвинно погибших, какой памятник,
Вы забыли про сотни тысяч съеденных младенцев.
лучший памятник Сталину-ГУЛАГ, возродить ГУЛАГ для коммунистов
Нет, чтобы что-то радующее душу сваять.
Можно и дальше пойти. Поставить Дзержинскому, Троцкому.
Или Арманд, Колонтай - они тоже по-своему известны.
"Можно и дальше пойти. Поставить Дзержинскому, Троцкому.
Или Арманд, Колонтай - они тоже по-своему известны." ну и каша у тебя в голове!
насилие сейчас ставится выше морали, что совершенно не трудно, мораль отсутствует
То чувство, когда цель у партии только одна - поставить где-нибудь памятник Сталину.
12.11.2019 07:45
могиканин
Ну зато вы отличаетесь здесь умом - хоть сразу бери вас и печатай.
Слово сарказм - не, никогда не слышали!
Пошли к чёрту со своим усатым выродком!
Провести день Сталина в школах и вузах . Рассказать молодежи о его достижениях в экономике, в вынужденном наведении порядка в стране, чтобы выиграть войну. О вкладе в развитии науки.
А памятники - это просто моразм, его снесут.
Главная память это люди, молодое поколение.
Абориген, да куда ему до вас....
Кто Он, и кто вы
При Сталине воровство каралось, а в кино пропагандировали действительно моральные ценности.
Сейчас гордятся распущенностью, умением хитро обходить законы и незаконно пользоваться госсредствами.
12.11.2019 08:31
Лола
А вам не приходила в голову идея что бы выиграть войну малой кровью не стоило "большие умы" подводить под расстрел и сажать в ГУЛАГ? Может тогда и война могла не затянутся.
Ты смотри как либерасты Сталина испугались! Надо, надо его памятник поставить, чтоб прям в окна крайадминистрации заглядывал и житья им не давал!
8.39
История не терпит сослагательного. Судить спустя 70 лет легко. А вот поднять страну с разрухи современная власть не может так как он.
Малыми врятли. Там были люди которые хотели поддержать интервентов, как это делали белые в гражданку.
12.11.2019 08:39
- гость -
А вам не приходило в голову что не доросло сознаниенарод до
Не доросло сознание народа до свободы которую вы хотите. Разлагает она ваши умы и сердца. Свобода это ответственность за свои поступки, а не возможность гадить на всех и пилить бюджет.
Ноют ребра у рабов по хозяйскому сапогу и хребет чешется по хлысту. Убожество, других слов нет.
Хотят , пусть ставят. Каждый сублимирует как хочет.
12.11.2019 10:09
- гость -
Да ради боха! Вот и пусть воткнут эту позоруху где нибудь в своем молельном доме где они свои шабаши проводят. В общественных местах эта срамота совершенно не приемлема.
Только недалекий человек может написать про сапог и хлыст.
Сама модель существования человеческого сообщества через государственные институты, когда соблюдинение правил поведения определяемых законом, должны контролировать исполнительные органы (МВД и прочая...), говорит о неспособности общества к свободе.
В слабом государстве разгул преступности.
А о свободе кричат те кто стремится запрыгнуть во власть идорваться до привилегий ей сопутствующих.
все это старо как мир...даже обсуждать нет желания
12.11.2019 11:02
- гость -
Только дурак может написать что наличие гос.институтов говорит о неспособности общества к свободе и саму свободу воспринимает только как возможность куда то запрыгнуть. Действительно, тут и обсуждать нечего.
Надо такой памятник: сверху Сталин, а у его ног ежов, абакумов и берия избивают неугодных. а еще ниже люди веселятся.
12.11.2019 11:02
- гость -
говорит о неспособности общества к свободе.
Езжайте тогда в свободную страну США, если вы уже не там.
Там больше 2 млн заключенных, это больше чем в любой другой стране мира.