СМИ: футболист Денис Глушаков хочет взыскать с бывшей жены 204 млн рублей

Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену Дарью, сообщает телеграм-канал Mash.

Разбирательства между экс-супругами длятся уже около года. Сначала Дарья обвиняла футболиста в измене и требовала алименты на содержание детей, а теперь Денис заявил, что ему не понравилось, что бывшая жена говорила о нем в прессе.

Он подал иск с целью защитить свою честь и достоинство. Глушаков хочет возместить ущерб в размере 204 млн рублей. 201 млн из-за убытков от бракоразводного процесса, 2 млн за распространение слухов и 1 млн за разглашение деталей частной жизни.

Сообщается, что суд уже назначил дату встречи супругов.