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Визитная карточка. Бийчане в восторге от реконструкции бульвара им. Вали Максимовой

, ИА "Амител"
Вечером на бульваре просто аншлаг: кажется, весь город приходит сюда, чтобы прогуляться под волшебным светом
Бульвар им. Вали Максимовой / Фото: Минстрой Алтайского края

Бульвар им. Вали Максимовой / Фото: Минстрой Алтайского края

Самое красивое место в городе: так сегодня называют бийчане бульвар имени Вали Максимовой, который летом 2019 года обновили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". И, пожалуй, это действительно так: зеркальный фонтан, изумительная подсветка, современные детские и спортивные площадки. И даже такая редкость, как площадка для выгула собак, тоже есть. Все это притягивало горожан к бульвару еще задолго до официального окончания всех работ. Теперь же жители наукограда с нетерпением ждут весны, чтобы сполна насладиться всеми волшебными новинками, которые создал для города подрядчик ООО "ПКФ "Белан". В преддверии зимы они частично законсервированы.

Сами выбирали, сами придумывали

Бульвар Вали Максимовой и раньше был одним из любимых уголков горожан. Так что не удивительно, что именно эту зеленую зону бийчане выбрали в результате рейтингового голосования. Добавим, при разработке дизайн-проекта бульвара активное участие принимали городские художники. Местные жители же могли открыто выразить свое мнение по концепции проекта на официальном сайте Бийска.

Благоустройство бульвара подрядная организация начала в июле 2019 года. И не раз горожане высказывали опасение, что все работы будут завершены в срок. Тем более что проект казался практически сказочным. Однако строители успели. 7 ноября специальная комиссия, в которую вошли представители отдела региональных программ Минстроя Алтайского края, подтвердила: подрядчик с задачей справился. Все сроки соблюдены, претензий к качеству работ нет.

Волшебный свет

Одна из самых удивительных достопримечательностей обновленного бульвара – его вечерняя подсветка. Пешеходную дорожку освещают несколько десятков ажурных арочных пролетов и светящиеся же фонарные опоры. Все вместе превращает бульвар в какое-то сказочное царство. Вечером здесь просто аншлаг: кажется, весь город приходит сюда, чтобы прогуляться под волшебным светом.

Кстати, специалисты утверждают, что такая подсветка – это совершенно новый формат для Алтайского края. И сейчас его будут перенимать и другие муниципалитеты.

Зеркальный фонтан

Еще одна новинка бульвара – фонтан, который жители наукограда уже прозвали зеркальным. Он находится практически у входа в парк, красиво оформляя вход. Струи воды – разноцветные, их окрашивает неоновая подсветка. Между ними можно гулять – фонтан пешеходный. В начале ноября состоялось его техническое включение, а теперь он будет "спать" до весны.

"Двухуровневый фонтан особенно понравился нашим горожанам. Его уже нарекли "зеркальным" из-за его интересного расположения и подсветки. Высоко оценили бийчане и новый формат освещения. На бульваре установили световые опоры и световые арки, которые не только выполняют основную функцию освещения в вечернее время, но и в целом преображают и украшают эту территорию", – рассказала начальник управления ЖКХ администрации города Бийска Ксения Потехина.

Кроме того, строители уложили на бульваре Вали Максимовой современную брусчатку, обустроили пешеходные зоны, скамейки и урны. Как уже говорили, построены детские и спортивные площадки и велосипедная дорожка.

Главный специалист отдела региональных программ Минстроя Алтайского края Ксения Измайлова подчеркнула, что бульвар Вали Максимовой – один из немногих в регионе объектов, где оборудована специальная площадка для инваспортсменов.

В целом на благоустройство этой территории из бюджетов всех уровней было направлено почти 40 млн рублей.

На всех этапах ход работ тщательно контролировали не только муниципальные, но и краевые органы власти, а также сами горожане.

Справка 
Всего в этом году в Бийске по программе "Формирование комфортной городской среды", реализуемой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда",  отремонтирована одна общественная территория и 86 придомовых. Это больше чем в других муниципалитетах края. Кстати, сейчас муниципалитеты собирают от жителей заявки на благоустройство общественных территорий в 2020 году. В Барнауле проголосовать можно на официальном сайте города.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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