В Рубцовске отремонтировали пять квартир ветеранов-блокадников

Квартиры пяти ветеранов, отмеченных знаком "Житель блокадного Ленинграда", отремонтировали в Рубцовске.

В 2019 году в квартирах двух ветеранов провели капитальный ремонт, а в домах еще трех блокадников – текущий.

"Так, в доме пенсионерки Нины Поповой установили новые межкомнатные двустворчатые двери. Подобрать их было непросто, так как квартира старого фонда, с нестандартными проемами. Когда сотрудники управления соцзащиты поинтересовались, какой ремонт необходим в квартире ветерана Людмилы Евсеевой, она высказала пожелание обновить санузел", – сообщает официальный сайт Алтайского края.

На эти цели из краевого бюджета выделили 90 тысяч рублей.