Кремль назвал убийство студентки доцентом СПбГУ "актом безумия"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, которые своевременно не среагировали на жалобы в отношении обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщает РИА "Новости".

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, <...> причины преступления и так далее будут установлены в ходе следствия. И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия. Но согласитесь, что в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое такое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы <...>. С другой стороны, опять же, это определят следствие и суд", – сказал Песков.

Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов, по предварительным данным, застрелил 24-летнюю аспирантку еще 7 ноября. Тело он расчленил и был задержан при попытке утопить отрезанные руки в реке. Сейчас защита пытается снизить срок Соколову.