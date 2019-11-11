Заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ пришлось прервать из-за подсудимого

Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Олег Соколов на заседании суда вел себя вызывающе, сообщает Mash на Мойке.

Издание пишет, что он "рыдал, выл, бился головой о стену". Адвокат попросил вывести прессу из зала, поскольку его подзащитному может стать плохо, но заседание все равно оставили открытым.

СМИ узнали, что защита пытается уменьшить срок Олегу Соколову. Если суд признает, что он совершил преступление в состоянии аффекта, то ему дадут не больше трех лет.