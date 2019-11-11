Заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ пришлось прервать из-за подсудимого

Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Олег Соколов на заседании суда вел себя вызывающе, сообщает Mash на Мойке.
Издание пишет, что он "рыдал, выл, бился головой о стену". Адвокат попросил вывести прессу из зала, поскольку его подзащитному может стать плохо, но заседание все равно оставили открытым.
СМИ узнали, что защита пытается уменьшить срок Олегу Соколову. Если суд признает, что он совершил преступление в состоянии аффекта, то ему дадут не больше трех лет.
Комментарии
Под дурака косит тварь
Запитой.
Палками забить
Под невменяемого решил прокатить, наверное защита его ему так посоветовала ....
Показуху устроил гаденыш.
Убил человека, расчленил, ходил сбрасывал части тела в реку... Опасен для общества.
9.11 его поймали в Мойке, а 12.11 уже суд?