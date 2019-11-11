Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве

Здание на Триумфальной площади, которым ранее владело Минэкономразвития, станет собственностью ООО "МежРегионРазвитие", сообщает РБК.

Начальная цена комплекса, площадь которого составляет почти 29,5 тысячи квадратных метров, поднялась на 30 млн рублей. Заплатить 2,8 млрд (3,37 вместе с НДС) предложило предприятие ООО "МежРегионРазвитие", подконтрольное департаменту городского имущества Москвы.

Кроме него на помещение претендовали: семья бывшего губернатора Томской области, холдинг "Автотор" и семья владельца компании "Мария-Ра" Александра Ракшина.

Сообщается, что никто из участников аукциона, кроме ООО "МежРегионРазвитие", предложений не выдвинул.