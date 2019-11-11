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Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве

, ИА "Амител"
Владельцем станет мэрия
Бывшее здание Минэкономразвития / Фото: thebell.io

Бывшее здание Минэкономразвития / Фото: thebell.io

Здание на Триумфальной площади, которым ранее владело Минэкономразвития, станет собственностью ООО "МежРегионРазвитие", сообщает РБК.

Начальная цена комплекса, площадь которого составляет почти 29,5 тысячи квадратных метров, поднялась на 30 млн рублей. Заплатить 2,8 млрд (3,37 вместе с НДС) предложило предприятие ООО "МежРегионРазвитие", подконтрольное департаменту городского имущества Москвы. 

Кроме него на помещение претендовали: семья бывшего губернатора Томской области, холдинг "Автотор" и семья владельца компании "Мария-Ра" Александра Ракшина. 

Сообщается, что никто из участников аукциона, кроме ООО "МежРегионРазвитие", предложений не выдвинул. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.11.2019 22:12
- гость -

Зачем жителю Швейцарии это здание? Там колабашек, на 50 поколений хватит

11.11.2019 22:41
- гость -

Умом Россию не понять.

12.11.2019 00:04
гость

какое нам дело до покупки ракшина

12.11.2019 06:32
- гость -

11.11.2019 22:12
- гость -

С чего вы взяли, что он житель Швейцарии? В марийских магазинах он довольно частый гость.

12.11.2019 08:54
- гость -


12.11.2019 06:32
- гость -
В Республике Марий Эл?

12.11.2019 09:26
- гость -

Не свезло мажорику

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