Кристине Асмус поступают угрозы после откровенных сцен в фильме "Текст"

Неизвестные присылают Кристине Асмус реальные угрозы после эротических сцен, сообщает "Газета.ру".

Приятель актрисы, писатель Александр Ципкин, рассказал на своей странице в Instagram, что девушке угрожают расправой.

"Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием – это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь, государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы", – переживает он.

После откровенных кадров в фильме "Текст" в Сети началась травля в отношении Асмус и ее супруга Гарика Харламова. В одном из интервью девушка заплакала после вопроса о такой реакции зрителей.