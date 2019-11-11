Кристине Асмус поступают угрозы после откровенных сцен в фильме "Текст"

Неизвестные присылают Кристине Асмус реальные угрозы после эротических сцен, сообщает "Газета.ру".
Приятель актрисы, писатель Александр Ципкин, рассказал на своей странице в Instagram, что девушке угрожают расправой.
"Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием – это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь, государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы", – переживает он.
После откровенных кадров в фильме "Текст" в Сети началась травля в отношении Асмус и ее супруга Гарика Харламова. В одном из интервью девушка заплакала после вопроса о такой реакции зрителей.
Комментарии
Ну а что она хотела? К публичной жизни нужно быть готовой!
Расплакалась она?
Наложат в инту своих фотов, одетых и не очень, и потом мучаются, бедные.
Чушь какая то, в стендапе на ТНТ выступала Ангелина Дорошенкова, порноактриса, в сети полно ее видео с реальными половыми актами, а не их имитацией, что то никто ей не угрожает. Кристина выдумала себе пиар и изображает, что бы внимание привлечь
О как реклама фильма поперла, каждый день!
Да, жизнь у неё не сладкая... живёт вообще с собакой (бульдогом)...
в порно она бы лучше смотрелась . кино не для неё .
Он Цыпкин
да кому она нужна это типиная Т.П.
Всё зло от этих инстаграммов.
Кристине надо просто выпилиться из вмех этих соцсетей и угрозы перестанут поступать. Ну а Гарику по карману нанять ей охранника.