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Жителя Алтайского края осудили за распространение детской порнографии

, ИА "Амител"
Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы
Фото: dsnews.ru

Фото: dsnews.ru

22-летний житель поселка Благовещенка признан виновным сразу по нескольким статьям УК РФ, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Следствием установлено, что с 2017 по 2018 год подсудимый регистрировался в социальных сетях под разными именами от лица несовершеннолетнего и знакомился с детьми. Мужчина высылал им фото и видео порнографического характера и вел с ними интимные переписки. 

Также установлено, что он приобретал интимные фото и видео с участием несовершеннолетних и распространял их в интернете. 

На суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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