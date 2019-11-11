Жителя Алтайского края осудили за распространение детской порнографии

22-летний житель поселка Благовещенка признан виновным сразу по нескольким статьям УК РФ, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Следствием установлено, что с 2017 по 2018 год подсудимый регистрировался в социальных сетях под разными именами от лица несовершеннолетнего и знакомился с детьми. Мужчина высылал им фото и видео порнографического характера и вел с ними интимные переписки.

Также установлено, что он приобретал интимные фото и видео с участием несовершеннолетних и распространял их в интернете.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.