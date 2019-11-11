Подозреваемый в убийстве студентки Соколов попросил суд арестовать его

Подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Олег Соколов попросил суд заключить его под стражу, сообщает "Газета.ру".

Его адвокат Александр Почуев рассказал, что Соколов хочет, чтобы его поместили в СИЗО. При этом защита будет настаивать на домашнем аресте.

Меру пресечения Олегу Соколову изберут 11 ноября.

Также сообщается, что СПбГУ уволил доцента за совершенное преступление.

В СМИ появилась информация, что адвокат Соколова хочет добиваться смягчения наказания. Планируется найти информацию об убитой, которая позволит представить ее в выгодном для подсудимого свете.