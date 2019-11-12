Автомобиль такси сбил пешехода в Барнауле

В ночь с 11 на 12 ноября на улице Советской армии автомобиль такси сбил пешехода, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел тогда, когда мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

У автомобиля от удара сильно пострадала передняя часть и лобовое стекло. Очевидцы видели, как пострадавший мужчина пытался покинуть место ДТП.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. О состоянии пострадавшего информации нет. Подробности инцидента уточняются.